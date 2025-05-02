День финансов: переговоры без США, детали соглашения о полезных ископаемых, превентивные письма бизнесу от ГНС — Finance.ua

День финансов: переговоры без США, детали соглашения о полезных ископаемых, превентивные письма бизнесу от ГНС Сегодня 17:40

Пятница, 2 мая. Почему США больше не будут выступать посредником на переговорах Украины и рф и сколько зарабатывают украинские чиновники.

Переговоры без США. Спикер Государственного департамента США Темми Брюс Спикер Государственного департамента США Темми Брюс заявила , что Соединенные Штаты больше не будут выполнять роль посредника в переговорах с россией и Украиной. Обе стороны должны договориться сами. По ее словам, в мире есть и другие регионы, требующие внимания.

Госсекретарь Марко Рубио добавил, что администрация США может уменьшить внимание к войне в Украине из-за более важных глобальных вопросов, в частности что касается Китая и ядерных амбиций Ирана.

В Раде зарегистрировали законопроект о соглашении с США. В Верховной Раде В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о ратификации соглашения с США о доступе к природным ресурсам.

По предварительной оценке Европейской Комиссии, соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления не является эксклюзивным и не помешает сотрудничеству в этой сфере с Европейским Союзом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашение по США о создании Инвестиционного фонда восстановления может принести десятки или сотни миллиардов долларов инвестиций.

В то же время Reuters отмечает, что финансовая отдача от соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых, вероятно, станет возможной через десять или более лет.

По словам Шмыгаля, инвестиционный фонд восстановления будет зарегистрирован в США, но счет для взносов будет открыт в Украине в гривнах.

Он также добавил, что соглашение формально не предусматривает гарантий безопасности и обороны.

Детальнее о соглашении с США смотрите в видео на нашем YouTube-канале:

Вакансии в ІТ. В апреле 2025 года компании В апреле 2025 года компании опубликовали 6308 вакансий на платформе DOU. Это немного меньше, чем в марте, однако уже в третий раз с начала года количество предложений превышает отметку в 6 тысяч. По сравнению с апрелем 2024 года рынок вырос — тогда было на 1200 вакансий меньше. AI/ML-сектор показал рекорд — 124 вакансии в месяц, это самый высокий показатель за все время наблюдения.

В то же время, по данным Минфина, зарплаты чиновников в Украине значительно превышают средний уровень по стране. Так, в марте 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 54,2 тыс. гривен. Лидирует по уровню зарплат НАПК — 115,9 тыс. гривен.

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Доллар по 43,5. В ICU В ICU прогнозируют , что в 2025 году курс гривны остается стабильным, однако в следующем году ситуация может существенно усложниться. «Мы пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 43.5 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 45.7 грн/$. Ожидаем, что дефицит на валютном рынке и риски курсовой стабильности значительно возрастут с начала 2026 года», — сообщили в ICU.

Депозиты, курсы, резервы. Нацбанк Нацбанк обнародовал отчет за 2024 год, в котором подводит итог изменения в макрофинансовой системе Украины. Как говорится в отчете, на третьем году войны доверие к банковской системе и национальной валюте сохраняется. Наиболее выразительным показателем для подтверждения этого тезиса является прирост срочных средств. Их объем и доля в структуре средств клиентов растет.

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Мониторинг денежных переводов. С марта ГНС ​​начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, которые занимаются онлайн-продажей товаров. И менее чем за месяц налоговая зафиксировала более миллиона транзакций. Как С марта ГНС ​​начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, которые занимаются онлайн-продажей товаров. И менее чем за месяц налоговая зафиксировала более миллиона транзакций. Как пишет Опендатабот, дополнительное внимание привлекли украинцы, получившие более 50 переводов на счета.

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