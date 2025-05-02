У Євросоюзі відреагували на угоду про надра — Finance.ua

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У Євросоюзі відреагували на угоду про надра

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У Євросоюзі відреагували на угоду про надра
У Євросоюзі відреагували на угоду про надра
За попередньою оцінкою Європейської Комісії, угода про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови не є ексклюзивною і не стане на заваді співпраці в цій сфері з Європейським Союзом.
Про це заявила в п’ятницю, 2 травня, офіційна представниця Єврокомісії Леа Цубер.
За її словами, ЄС і Україна офіційно є партнерами в сфері критично важливих видів сировини, і це партнерство закріплене в меморандумі про взаєморозуміння, підписаному в 2021 році, а угода зі США «не вплине на цей меморандум».

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«Звісно, Україна може продовжувати взаємодіяти з ЄС у цій сфері, і, звісно, ми будемо раді продовжити нашу співпрацю в цьому напрямку», — додала вона.
Загалом Єврокомісія вітає угоду між Україною та США. Глава пресслужби Єврокомісії Паула Піньо запевнила, що Брюссель тісно контактував і продовжує контактувати з цього питання з українською владою.
«Ми вітаємо, що в угоді враховується процес вступу України в ЄС і законодавчі акти ЄС, що, безумовно, має ключове значення, і це те, що ми обговорювали з нашими українськими партнерами. І ми розуміємо, що вони також були зацікавлені в тому, щоб така угода не стояла на шляху можливого майбутнього вступу в ЄС», — зазначила вона, відповідаючи на запитання DW.
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У лютому єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сежурне під час свого візиту в Київ підтвердив прихильність ЄС меморандуму про взаєморозуміння. Тоді офіційний представник Єврокомісії Томас Реньє пояснив, що ця співпраця спрямована не тільки на забезпечення ланцюжків поставок для ЄС, а й на створення переваг для партнерів, як-от додана вартість і нарощування потенціалу на місцях, аби забезпечити взаємну вигоду.
«Як бачите, йдеться про співпрацю з Україною, а не про будь-яку конкуренцію зі США», — зазначив він.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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