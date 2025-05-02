Депозити зростають, курс стабільний, резерви рекордні: Нацбанк підсумував результати третього року війни — Finance.ua

Депозити зростають, курс стабільний, резерви рекордні: Нацбанк підсумував результати третього року війни Сьогодні 15:03 — Кредит&Депозит

Депозити зростають, курс стабільний, резерви рекордні: Нацбанк підсумував результати третього року війни

Національний банк України оприлюднив Річний звіт за 2024 рік, у якому підсумовує найважливіші результати та зміни в макрофінансовій системі України впродовж третього року від початку повномасштабного вторгнення.

Як сказано у звіті, довіра до банківської системи та національної валюти зберігається. Найбільш промовистим показником на підтвердження цієї тези є приріст строкових коштів. Їх обсяг та частка у структурі коштів клієнтів зростає.

Частка гривневих коштів, які населення зберігає на строкових депозитах, становила близько третини їх загального обсягу протягом 2024 року — це помітне зростання, порівнюючи з 2022 роком.

Загалом зростали і обсяги всіх коштів населення та бізнесу на рахунках. На 1 січня 2025 року обсяг гривневих коштів клієнтів у банках сягнув 1,9 трлн грн (0,8 трлн грн — на рахунках населення, 1,1 трлн грн — на рахунках бізнесу). За рік обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках зріс на 12%, бізнесу — на 19%. З початку повномасштабного вторгнення обсяг гривневих коштів клієнтів у банках подвоївся.

Тож навіть ситуативні сезонні коливання коштів не змінили загальний тренд та не мали відчутного впливу на ліквідність банківської системи.

Інфографіка: НБУ

Банки зберегли інтерес до строкових вкладів

Зацікавленість банків у залученні строкових гривневих депозитів була підтримана активним розміщенням тримісячних депозитних сертифікатів Національним банком. Ці операції уповільнили інерційне зниження депозитних ставок, навіть після завершення циклу зниження облікової ставки, і захистили гривневі заощадження від інфляції. У результаті реальні процентні ставки за строковими інструментами в гривні залишалися позитивними, попри зростання інфляції та погіршення очікувань.

Графік: НБУ

Строкові депозити та облігації

Завдяки збереженню привабливих ставок, обсяг строкових депозитів населення в 2024 році зріс на 9%, а з початку повномасштабного вторгнення — на 41%, досягнувши 264 млрд грн станом на 1 січня 2025 року. Хоча динаміка приросту дещо сповільнилася через підвищення ставки військового збору, інтерес українців до гривневих заощаджень залишився високим.

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Ще більш стрімко зростав попит на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП): портфель ОВДП у власності фізичних осіб зріс на понад 50% протягом 2024 року. У IV кварталі темпи зростання цього інструменту навіть перевищили приріст строкових депозитів. Відсутність оподаткування доходів за ОВДП та їх висока реальна дохідність стимулювали цей тренд.

Графік: НБУ

Стабільність на валютному ринку

Зберігання інтересу до гривневих інструментів сприяло зниженню тиску на ціни та валютний ринок. У 2024 році валютна стабільність залишалася одним із ключових запобіжників для стримування інфляційних очікувань. Попри торговий дефіцит у 35,7 млрд дол. США через обмежений експорт і високі імпортні потреби (зокрема військові), міжнародна фінансова підтримка у розмірі 42 млрд дол. дозволила НБУ наростити резерви до історичного максимуму — 43,8 млрд дол.

Національний банк здійснював активну участь у валютному ринку, підтримуючи гнучкість курсу в межах контрольованих коливань. Завдяки цьому вдалося уникнути суттєвих дисбалансів: різниця між готівковим і офіційним курсами в середньому становила менше 1%, не перевищуючи 3% протягом року — проти 25% у 2022 та 10% у 2023 роках.

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