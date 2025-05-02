Депозити зростають, курс стабільний, резерви рекордні: Нацбанк підсумував результати третього року війни — Finance.ua

Депозити зростають, курс стабільний, резерви рекордні: Нацбанк підсумував результати третього року війни
Національний банк України оприлюднив Річний звіт за 2024 рік, у якому підсумовує найважливіші результати та зміни в макрофінансовій системі України впродовж третього року від початку повномасштабного вторгнення.
Як сказано у звіті, довіра до банківської системи та національної валюти зберігається. Найбільш промовистим показником на підтвердження цієї тези є приріст строкових коштів. Їх обсяг та частка у структурі коштів клієнтів зростає.
Частка гривневих коштів, які населення зберігає на строкових депозитах, становила близько третини їх загального обсягу протягом 2024 року — це помітне зростання, порівнюючи з 2022 роком.
Загалом зростали і обсяги всіх коштів населення та бізнесу на рахунках. На 1 січня 2025 року обсяг гривневих коштів клієнтів у банках сягнув 1,9 трлн грн (0,8 трлн грн — на рахунках населення, 1,1 трлн грн — на рахунках бізнесу). За рік обсяг гривневих коштів фізичних осіб у банках зріс на 12%, бізнесу — на 19%. З початку повномасштабного вторгнення обсяг гривневих коштів клієнтів у банках подвоївся.
Тож навіть ситуативні сезонні коливання коштів не змінили загальний тренд та не мали відчутного впливу на ліквідність банківської системи.
Банки зберегли інтерес до строкових вкладів
Зацікавленість банків у залученні строкових гривневих депозитів була підтримана активним розміщенням тримісячних депозитних сертифікатів Національним банком. Ці операції уповільнили інерційне зниження депозитних ставок, навіть після завершення циклу зниження облікової ставки, і захистили гривневі заощадження від інфляції. У результаті реальні процентні ставки за строковими інструментами в гривні залишалися позитивними, попри зростання інфляції та погіршення очікувань.
Строкові депозити та облігації
Завдяки збереженню привабливих ставок, обсяг строкових депозитів населення в 2024 році зріс на 9%, а з початку повномасштабного вторгнення — на 41%, досягнувши 264 млрд грн станом на 1 січня 2025 року. Хоча динаміка приросту дещо сповільнилася через підвищення ставки військового збору, інтерес українців до гривневих заощаджень залишився високим.
Ще більш стрімко зростав попит на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП): портфель ОВДП у власності фізичних осіб зріс на понад 50% протягом 2024 року. У IV кварталі темпи зростання цього інструменту навіть перевищили приріст строкових депозитів. Відсутність оподаткування доходів за ОВДП та їх висока реальна дохідність стимулювали цей тренд.
Стабільність на валютному ринку
Зберігання інтересу до гривневих інструментів сприяло зниженню тиску на ціни та валютний ринок. У 2024 році валютна стабільність залишалася одним із ключових запобіжників для стримування інфляційних очікувань. Попри торговий дефіцит у 35,7 млрд дол. США через обмежений експорт і високі імпортні потреби (зокрема військові), міжнародна фінансова підтримка у розмірі 42 млрд дол. дозволила НБУ наростити резерви до історичного максимуму — 43,8 млрд дол.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸
Національний банк здійснював активну участь у валютному ринку, підтримуючи гнучкість курсу в межах контрольованих коливань. Завдяки цьому вдалося уникнути суттєвих дисбалансів: різниця між готівковим і офіційним курсами в середньому становила менше 1%, не перевищуючи 3% протягом року — проти 25% у 2022 та 10% у 2023 роках.
Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність. Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance.
Поділитися новиною