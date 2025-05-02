США більше не виступатимуть посередником на переговорах України та рф — Finance.ua

США більше не виступатимуть посередником на переговорах України та рф Сьогодні 11:02

США більше не виступатимуть посередником на переговорах України та рф

Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із росією та Україною. Обидві сторони мають домовитися самі.

Про це сказала спікер Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу

«Суть змін полягає в тому, що ми більше не будемо, за першим покликом літати по світу, щоб проводити зустрічі і бути посередниками. Ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти, чим можемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту», — сказала вона.

За її словами, у світі є й інші регіони, які потребують уваги.

«Держсекретар (Марко Рубіо. — Ред.) також ясно дав зрозуміти: хоча наш стиль буде іншим, зміниться і метод того, як ми братимемо участь у цьому процесі. Ми більше не будемо виконувати роль посередника», — додала вона.

Відповідаючи на запитання, чи готові США запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти, аналогічні заходам проти Ірану, речниця Держдепу сказала, що президент США Дональд Трамп «знову висловив готовність діяти в цьому напрямку».

«Очевидно, що ми не збираємося знімати будь-які чинні санкції. Президент хоче, щоб кожна наша дія як нації відбувалася дипломатичним шляхом — і це відображає його прихильність такому підходу», — заявила вона.

Брюс заявила, що ідея і попередньої адміністрації США полягала в тому, що з росією не розмовляли принаймні три роки.

Підхід Трампа і Рубіо полягає в тому, що «з людьми потрібно розмовляти — віч-на-віч, один на один».

«Я не буду гадати про суть того, що можуть обговорити президент Трамп і путін. Я знаю, що президент Трамп робить це з певної причини, і це — щоб покласти край кровопролиттю і різанині», — додала вона.

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