Google випустила нову модель генерації зображень Nano Banana 2.1

Компанія Google випустила нову модель для генерації та редагування зображень Nano Banana 2.1. Вона працює на базі Gemini 3.6 Flash, замінює лютневу Nano Banana 2 та пропонує покращену якість роботи з візуальним контентом за суттєво нижчою ціною.

Згідно з оприлюдненою карткою моделі Google, оновлений інструмент отримав вищу точність відтворення тексту, кращу узгодженість персонажів і здатність обробляти до 14 еталонних зображень одночасно.

Вартість генерації зображення з роздільною здатністю 1K знизилася майже вдвічі — з $0.0670 до $0.0336, а картинка в 4K тепер коштує $0.0756 замість $0.1510. Для порівняння, флагманська Nano Banana Pro обійдеться у $0.1340 за 1K-зображення.

Що вміє Nano Banana 2.1

Nano Banana 2.1 підтримує контекстне вікно розміром до 1 млн токенів на вході.

Розробники зазначають, що модель здатна підтримувати візуальну узгодженість для чотирьох персонажів і десяти об’єктів у межах однієї сесії чи діалогу.

Окрім цього, генератор підключається до Google Search і дозволяє обирати один із трьох рівнів глибини міркувань (низький, середній та високий), що впливають на деталізацію кінцевого результату.

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У Google описують новинку як «більш ефективний аналог» версії Pro, хоча визнають і наявні обмеження. Зокрема, модель все ще може помилятися з просторовою локалізацією об’єктів, а дрібний текст на зображеннях 1K іноді залишається розмитим.