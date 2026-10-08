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Google випустила нову модель генерації зображень Nano Banana 2.1

Технології&Авто
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Nano Banana 2.1 підтримує контекстне вікно розміром до 1 млн токенів на вході.
Nano Banana 2.1 підтримує контекстне вікно розміром до 1 млн токенів на вході.
Компанія Google випустила нову модель для генерації та редагування зображень Nano Banana 2.1. Вона працює на базі Gemini 3.6 Flash, замінює лютневу Nano Banana 2 та пропонує покращену якість роботи з візуальним контентом за суттєво нижчою ціною.
Згідно з оприлюдненою карткою моделі Google, оновлений інструмент отримав вищу точність відтворення тексту, кращу узгодженість персонажів і здатність обробляти до 14 еталонних зображень одночасно.
Вартість генерації зображення з роздільною здатністю 1K знизилася майже вдвічі — з $0.0670 до $0.0336, а картинка в 4K тепер коштує $0.0756 замість $0.1510. Для порівняння, флагманська Nano Banana Pro обійдеться у $0.1340 за 1K-зображення.
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Що вміє Nano Banana 2.1

Nano Banana 2.1 підтримує контекстне вікно розміром до 1 млн токенів на вході.
Розробники зазначають, що модель здатна підтримувати візуальну узгодженість для чотирьох персонажів і десяти об’єктів у межах однієї сесії чи діалогу.
Окрім цього, генератор підключається до Google Search і дозволяє обирати один із трьох рівнів глибини міркувань (низький, середній та високий), що впливають на деталізацію кінцевого результату.
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У Google описують новинку як «більш ефективний аналог» версії Pro, хоча визнають і наявні обмеження. Зокрема, модель все ще може помилятися з просторовою локалізацією об’єктів, а дрібний текст на зображеннях 1K іноді залишається розмитим.
Модель вже доступна через Gemini API, Google AI Studio, застосунок Gemini та інші інструменти екосистеми.
За матеріалами:
dev.ua
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