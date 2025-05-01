США планують ввести 500% мита для союзників рф: яку умову поставили путіну — Finance.ua
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США планують ввести 500% мита для союзників рф: яку умову поставили путіну

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США планують ввести 500% мита для союзників рф: яку умову поставили путіну
США планують ввести 500% мита для союзників рф: яку умову поставили путіну
У Сенаті США підтримали законопроєкт, який передбачає 500% мита для країн, що купують нафту, газ чи уран у росії, якщо путін не погодиться на мирні переговори. Документ також включає нові санкції проти рф і вже має широку підтримку серед американських законодавців.
Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, впливовий законодавець, союзник Дональда Трампа та один з головних ініціаторів нового законопроєкту, пише Bloomberg.
Законопроєкт уже отримав підтримку щонайменше 72 сенаторів, що майже гарантує його проходження в Сенаті.
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Грем наголосив, що США готуються вжити «нищівних» заходів у разі, якщо росія не зробить кроків до припинення війни в Україні. Пропозиція включає тариф у 500% на імпорт із тих країн, які торгують із рф нафтою, газом або ураном, а також заборону на придбання російських суверенних облігацій громадянами США.
«Це інструмент в арсеналі президента Трампа. Якщо путін продовжить грати в затягування — російська економіка буде знищена», — заявив Грем.
Цей законопроєкт розглядається як політичний сигнал не лише москві, а й усім державам, які досі підтримують економічні зв’язки з росією. Таким країнам фактично буде поставлено вибір: або вони дистанціюються від російських енергоресурсів, або отримають нищівний удар по власній зовнішній торгівлі з США.
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«Коли президент Трамп вважає, що ми зайшли в глухий кут — тоді слідкуйте за діями», — попередив сенатор.
У заяві Грема також прозвучала відверта оцінка позиції росії: путін, за його словами, робить «величезну помилку», якщо думає, що зможе маніпулювати президентом США. Водночас, він дав зрозуміти, що Вашингтон не відмовляється від дипломатії — проте переговори повинні бути реальними, а не фіктивними.
Цікаво, що цього ж дня США й Україна підписали угоду про доступ до українських корисних копалин — ще один сигнал, що стратегічна співпраця триває, незважаючи на внутрішньополітичні зміни у Вашингтоні. Для України це стало додатковим запевненням у довгостроковій підтримці з боку США.
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Грем також підтвердив, що в Палаті представників існує достатня підтримка, щоб законопроєкт просунути і там. Якщо документ буде ухвалено обома палатами Конгресу, адміністрація отримає потужний важіль тиску на кремль і його міжнародних партнерів.
За матеріалами:
Обозреватель
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