ЄС готує «план Б» щодо санкцій, якщо Трамп вийде з мирних переговорів — Каллас Сьогодні 12:21

ЄС готує «план Б» щодо санкцій, якщо Трамп вийде з мирних переговорів — Каллас

Європейський союз готує «план Б» щодо збереження економічних санкцій проти росії, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа відмовиться від мирних переговорів та прагнутиме зближення з москвою.

Про це сказала голова європейської дипломатії Кая Каллас в інтервʼю Financial Times.

«Питання в тому, чи захочуть американці піти. Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують, чи варто їм залишити Україну, а не намагатися укласти угоду з росіянами, бо це важко», — сказала посадовиця.

Каллас стверджує, що у ЄС існує «план Б» для збереження економічного тиску на рф, якщо Угорщина заблокує продовження санкцій блоку в липні. Водночас вона каже, що Брюссель все ще зосереджений на тому, щоб усі держави-члени мали однакову позицію.

«Ми повинні працювати над „планом А“, тому що якщо ви зосередитеся „на плані Б“, тоді він станеться», — наголосила дипломатка, додавши, що переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами щодо збереження санкцій тривають.

А втім, Каллас визнала, що в деяких європейських столицях розмірковують над тим, чи слідувати за адміністрацією Трампа, якщо та відмовиться від України та перезавантажить відносини з росією.

«Зрозуміло, що такі дискусії тривають у деяких державах-членах, і, можливо, є надія, що нам більше не доведеться підтримувати [Україну]», — зазначила вона.

Політикиня підкреслила, що це «хибна надія», адже росія, яка інвестує понад 9% свого ВВП у військові потреби, «знову захоче їх використовувати».

За її словами, якщо Вашингтон залишить Україну, Європа зможе фінансово допомогти, хоча у військовій підтримці заповнити прогалину буде важче. Вона запевнила, що в ЄС зосереджені на тому, щоб і надалі працювати з американцями та намагатися переконати, що результат війни також в їхніх інтересах.

Читайте також Україна запропонувала США свої умови миру: зміст документа

Дипломатка також наголосила, що жодна країна ЄС не прийме визнання Криму російським, що є елементом пропозиції США.

На думку Каллас, в американців є інструменти, які вони можуть використати, щоб тиснути на росію: «Президент Трамп заявив, що хоче, щоб убивства припинилися. Він повинен тиснути на того, хто вбиває».

hromadske За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.