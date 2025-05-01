ЄС готує «план Б» щодо санкцій, якщо Трамп вийде з мирних переговорів — Каллас — Finance.ua
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ЄС готує «план Б» щодо санкцій, якщо Трамп вийде з мирних переговорів — Каллас

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ЄС готує «план Б» щодо санкцій, якщо Трамп вийде з мирних переговорів — Каллас
ЄС готує «план Б» щодо санкцій, якщо Трамп вийде з мирних переговорів — Каллас
Європейський союз готує «план Б» щодо збереження економічних санкцій проти росії, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа відмовиться від мирних переговорів та прагнутиме зближення з москвою.
Про це сказала голова європейської дипломатії Кая Каллас в інтервʼю Financial Times.
«Питання в тому, чи захочуть американці піти. Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують, чи варто їм залишити Україну, а не намагатися укласти угоду з росіянами, бо це важко», — сказала посадовиця.
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Каллас стверджує, що у ЄС існує «план Б» для збереження економічного тиску на рф, якщо Угорщина заблокує продовження санкцій блоку в липні. Водночас вона каже, що Брюссель все ще зосереджений на тому, щоб усі держави-члени мали однакову позицію.
«Ми повинні працювати над „планом А“, тому що якщо ви зосередитеся „на плані Б“, тоді він станеться», — наголосила дипломатка, додавши, що переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами щодо збереження санкцій тривають.
А втім, Каллас визнала, що в деяких європейських столицях розмірковують над тим, чи слідувати за адміністрацією Трампа, якщо та відмовиться від України та перезавантажить відносини з росією.
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«Зрозуміло, що такі дискусії тривають у деяких державах-членах, і, можливо, є надія, що нам більше не доведеться підтримувати [Україну]», — зазначила вона.
Політикиня підкреслила, що це «хибна надія», адже росія, яка інвестує понад 9% свого ВВП у військові потреби, «знову захоче їх використовувати».
За її словами, якщо Вашингтон залишить Україну, Європа зможе фінансово допомогти, хоча у військовій підтримці заповнити прогалину буде важче. Вона запевнила, що в ЄС зосереджені на тому, щоб і надалі працювати з американцями та намагатися переконати, що результат війни також в їхніх інтересах.
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Дипломатка також наголосила, що жодна країна ЄС не прийме визнання Криму російським, що є елементом пропозиції США.
На думку Каллас, в американців є інструменти, які вони можуть використати, щоб тиснути на росію: «Президент Трамп заявив, що хоче, щоб убивства припинилися. Він повинен тиснути на того, хто вбиває».
За матеріалами:
hromadske
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