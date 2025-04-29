В ISW пояснили, навіщо путіну «перемир'я» 8−10 травня — Finance.ua

В ISW пояснили, навіщо путіну «перемир'я» 8−10 травня Сьогодні 13:27

Президент країни-агресора росії путін відмовляється від будь-якого припинення вогню, окрім як на вигідних для Кремля умовах. Про це американський Інститут вивчення війни (ISW) пише в звіті за 28 квітня.

Москва ініціювала «перемир'я» 8−10 травня, коли рф святкує внесок Радянського Союзу у перемогу над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни, нібито демонструючи готовність до мирних переговорів без попередніх умов.

Насправді глава Кремля побоюється обстрілів Москви, куди обіцяла приїхати 9 травня низка лідерів країн колишнього СРСР, Латинської Америки, Азії й Африки, вважають військові аналітики.

«путін, імовірно, прагне уникнути незручної ситуації з українськими ударами під час цих урочистостей», — ідеться у звіті.

В ISW зазначають, що до запропонованого путіним припинення вогню не входять жодні додаткові механізми моніторингу, і російські джерела, імовірно, скористаються відсутністю таких механізмів, щоб знову наповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення режиму припинення вогню Україною.

рф, імовірно, має намір також використовувати перемир’я як можливість для сил окупантів відпочити перед новими наступами, резюмує американський інститут.

Гордон За матеріалами:

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