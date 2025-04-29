В ISW пояснили, навіщо путіну «перемир'я» 8−10 травня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ISW пояснили, навіщо путіну «перемир'я» 8−10 травня

152
Президент країни-агресора росії путін відмовляється від будь-якого припинення вогню, окрім як на вигідних для Кремля умовах. Про це американський Інститут вивчення війни (ISW) пише в звіті за 28 квітня.
Москва ініціювала «перемир'я» 8−10 травня, коли рф святкує внесок Радянського Союзу у перемогу над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни, нібито демонструючи готовність до мирних переговорів без попередніх умов.
Насправді глава Кремля побоюється обстрілів Москви, куди обіцяла приїхати 9 травня низка лідерів країн колишнього СРСР, Латинської Америки, Азії й Африки, вважають військові аналітики.
«путін, імовірно, прагне уникнути незручної ситуації з українськими ударами під час цих урочистостей», — ідеться у звіті.
В ISW зазначають, що до запропонованого путіним припинення вогню не входять жодні додаткові механізми моніторингу, і російські джерела, імовірно, скористаються відсутністю таких механізмів, щоб знову наповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення режиму припинення вогню Україною.
рф, імовірно, має намір також використовувати перемир’я як можливість для сил окупантів відпочити перед новими наступами, резюмує американський інститут.
За матеріалами:
Гордон
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems