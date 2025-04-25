Україна запропонувала США свої умови миру: зміст документа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна запропонувала США свої умови миру: зміст документа

158
Україна запропонувала США свої умови миру: зміст документа
Україна запропонувала США свої умови миру: зміст документа
Під час переговорів у Лондоні Україна разом з європейськими партнерами напрацювала власну версію плану врегулювання війни з росією. Його вже передали США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Як пише видання, детальна інформація про п’ятипунктний пакет вимог Києва була надана виданню The Telegraph, «з якого випливає, що, як і раніше, зберігаються серйозні розбіжності з американським планом із семи пунктів, який з’явився цього тижня».

Крим є ключовим питанням

«В основі вимог лежить наполеглива вимога про те, щоб Крим — українська земля, анексована військами очільника Кремля путіна 2014 року — офіційно не визнавався російською територією», — йдеться в статті.
Подробиці вимог, висунутих Україною, були розкриті в плані з п’яти пунктів, який, за словами президента України Володимира Зеленського, перебуває на столі у Трампа.
Український президент уже встиг висловитися про план на прес-конференції в ПАР.
«Після пропозиції США з’явилися й інші документи, і я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ лежить на столі у президента Трампа. Усе, що суперечить нашим цінностям або нашій конституції, не може бути частиною будь-яких угод», — констатував Зеленський.
Які пункти включає український документ
Досьє щодо вимог, з яким ознайомилася The Telegraph, ясно показує, що Україна сподівається фактично усунути будь-яке офіційне міжнародне визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.
Пункти один і два фокусуються на формулюванні будь-якої мирної угоди як «заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції», з особливим попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань.
«Вони також підкреслюють важливість чітких „гарантій безпеки“ як ціни за будь-яку перспективну мирну угоду, в рамках якої Україна поступиться територією росії, нехай навіть на тимчасовій основі», — розкривають деталі журналісти.
Третій пункт — «це спроба відібрати у Трампа контроль над переговорами і повернути Україну в центр мирного процесу».
Четвертий пункт слугує попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл росії контролювати Крим дає їй змогу загрожувати не тільки нападами на Україну, а й на чорноморських союзників — Туреччину, Румунію та Болгарію.
П’ятий і останній пункт ясно показує, що росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems