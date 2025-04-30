В ОП розказали, які санкції проти рф готують США та ЄС — Finance.ua
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В ОП розказали, які санкції проти рф готують США та ЄС

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В ОП розказали, які санкції проти рф готують США та ЄС
В ОП розказали, які санкції проти рф готують США та ЄС
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що американські партнери України готують новий пакет санкцій проти рф.
Про це він сказав у телеефірі.
«Стосовно США: важко сказати, якою буде американська політика. Вона доволі динамічна. Але ми знаємо, що американська сторона після інавгурації Трампа весь час готує варіант посилення санкцій», — заявив Власюк.
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Він наголосив, що американські партнери наразі збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності тіньового флоту, а також російського ОПК.
«Також ведеться підготовка фінансових і банківських санкцій (проти рф. — Ред). І тільки буде вказівка з Білого дому, дуже швидко можуть бути прийняті санкційні оновлення від американських партнерів. Їх обов’язково підтримають і британські партнери», — додав Власюк.
Він додав, що дізнатись про новий санкційний пакет Євросоюзу можна буде не раніше кінця травня.
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«По-перше, санкції мають суттєвий економічний вплив на російську федерацію. По-друге, її оборонно-промисловий комплект позбавлять можливості розвитку. А тому — це дійсно важливі елементи стримування. Ми досить тривалий час працюємо з партнерами, щоб санкції посилювалися і не знімалися. Чи є зараз якісь готові рішення в ЄС? Напевно, що ні. Робота над сімнадцятим пакетом триває. Але реалістично говорити про його ухвалення можна буде тільки в кінці травня. Точно не раніше», — сказав Власюк.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance.
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За матеріалами:
Укрінформ
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