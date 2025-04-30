В ОП розказали, які санкції проти рф готують США та ЄС — Finance.ua

В ОП розказали, які санкції проти рф готують США та ЄС Сьогодні 09:29

В ОП розказали, які санкції проти рф готують США та ЄС

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що американські партнери України готують новий пакет санкцій проти рф.

Про це він сказав у телеефірі.

«Стосовно США: важко сказати, якою буде американська політика. Вона доволі динамічна. Але ми знаємо, що американська сторона після інавгурації Трампа весь час готує варіант посилення санкцій», — заявив Власюк.

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Він наголосив, що американські партнери наразі збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності тіньового флоту, а також російського ОПК.

«Також ведеться підготовка фінансових і банківських санкцій (проти рф. — Ред). І тільки буде вказівка з Білого дому, дуже швидко можуть бути прийняті санкційні оновлення від американських партнерів. Їх обов’язково підтримають і британські партнери», — додав Власюк.

Він додав, що дізнатись про новий санкційний пакет Євросоюзу можна буде не раніше кінця травня.

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«По-перше, санкції мають суттєвий економічний вплив на російську федерацію. По-друге, її оборонно-промисловий комплект позбавлять можливості розвитку. А тому — це дійсно важливі елементи стримування. Ми досить тривалий час працюємо з партнерами, щоб санкції посилювалися і не знімалися. Чи є зараз якісь готові рішення в ЄС? Напевно, що ні. Робота над сімнадцятим пакетом триває. Але реалістично говорити про його ухвалення можна буде тільки в кінці травня. Точно не раніше», — сказав Власюк.

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Укрінформ За матеріалами:

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