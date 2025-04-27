У ЄС готують новий пакет санкцій проти рф — Finance.ua

У ЄС готують новий пакет санкцій проти рф Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

ЄС

Європейський Союз готує 17-й пакет санкцій проти росії через її агресію проти України. У Києві сподіваються, що нові обмеження стануть важливим інструментом тиску на москву для досягнення миру.

Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про що говорили

За його словами, зустріч з фон дер Ляєн була «хорошою» та присвяченою крокам, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню.

«Окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на росію задля відновлення миру», — наголосив президент України.

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Також, за його словами, під час зустрічі з очільницею Єврокомісії обговорювалося зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe.

ReArm Europe — план переозброєння Європи, ініційований цього року очільницею Єврокомісії. План передбачає створення фонду на 150 млрд євро для посилення армій країн Євросоюзу.

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