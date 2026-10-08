Spotify відкриває доступ до аудіокниг у понад 180 країнах

Компанія активно інтегрує інновації для читачів та авторів

Стримінговий сервіс Spotify оголосив про масштабне розширення доступу до аудіокниг. Функція стане доступною більш ніж у 180 країнах Європи, Америки, Близького Сходу, Африки та Азії, відкривши каталог для понад 750 млн користувачів у всьому світі. Повний запуск триватиме протягом найближчих місяців.

Раніше аудіокниги на платформі були доступні переважно в англомовних країнах (США, Велика Британія, Ірландія, Австралія, Нова Зеландія), а також у Німеччині, пише TechCrunch.

Платформа додає понад 350 000 тайтлів для нових ринків і розширила каталог до 120+ мов. Наприклад, в Іспанії користувачі вже отримали доступ до 45 000 книг іспанською.

Spotify співпрацює з понад 300 видавництвами по всьому світу, зокрема з такими великими компаніями, як Planeta та Mondadori.

Скільки коштує доступ до аудіокниг

У деяких країнах (Бразилія, Мексика, Колумбія, Польща, Чилі, Норвегія, Перу) користувачі з Premium-аккаунтом отримують 12 годин прослуховування аудіокниг на місяць.

Окрема передплата надає 15 годин прослуховування. За даними компанії, з моменту запуску минулого року вона залучила понад 1 мільйон підписників і приносить понад $100 млн річного повторюваного доходу (ARR).

У листопаді також з’явиться відповідна опція для студентських тарифів. Будь-який користувач у світі може придбати потрібну аудіокнигу поштучно.