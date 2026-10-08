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Spotify відкриває доступ до аудіокниг у понад 180 країнах

Технології&Авто
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Компанія активно інтегрує інновації для читачів та авторів
Компанія активно інтегрує інновації для читачів та авторів
Стримінговий сервіс Spotify оголосив про масштабне розширення доступу до аудіокниг. Функція стане доступною більш ніж у 180 країнах Європи, Америки, Близького Сходу, Африки та Азії, відкривши каталог для понад 750 млн користувачів у всьому світі. Повний запуск триватиме протягом найближчих місяців.
Раніше аудіокниги на платформі були доступні переважно в англомовних країнах (США, Велика Британія, Ірландія, Австралія, Нова Зеландія), а також у Німеччині, пише TechCrunch.
Платформа додає понад 350 000 тайтлів для нових ринків і розширила каталог до 120+ мов. Наприклад, в Іспанії користувачі вже отримали доступ до 45 000 книг іспанською.
Spotify співпрацює з понад 300 видавництвами по всьому світу, зокрема з такими великими компаніями, як Planeta та Mondadori.

Скільки коштує доступ до аудіокниг

У деяких країнах (Бразилія, Мексика, Колумбія, Польща, Чилі, Норвегія, Перу) користувачі з Premium-аккаунтом отримують 12 годин прослуховування аудіокниг на місяць.
Окрема передплата надає 15 годин прослуховування. За даними компанії, з моменту запуску минулого року вона залучила понад 1 мільйон підписників і приносить понад $100 млн річного повторюваного доходу (ARR).
У листопаді також з’явиться відповідна опція для студентських тарифів. Будь-який користувач у світі може придбати потрібну аудіокнигу поштучно.
Компанія активно інтегрує інновації для читачів та авторів. За останній рік кількість щомісячних слухачів аудіокниг у Spotify зросла на 40%, а загальний час прослуховування — на 30%.
За матеріалами:
dev.ua
Spotify
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