Кількість IT-вакансій у квітні зросла: найконкурентніші спеціалізації — Finance.ua
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Кількість IT-вакансій у квітні зросла: найконкурентніші спеціалізації

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Кількість IT-вакансій у квітні зросла: найконкурентніші спеціалізації
Кількість IT-вакансій у квітні зросла: найконкурентніші спеціалізації
У квітні 2025 року компанії опублікували 6308 вакансій на платформі DOU. Це трохи менше, ніж у березні, проте вже втретє з початку року кількість пропозицій перевищує позначку в 6 тисяч. У порівнянні з квітнем 2024 року ринок виріс — тоді було на 1200 вакансій менше.
Про це свідчить аналітика DOU.
Графік: DOU
Графік: DOU
Найактивнішими цього місяця були Genesis, N-iX та PIN-UP Global — остання розмістила 72 вакансії та вперше увійшла до трійки лідерів. Також серед нових активних роботодавців з’явилися GR8 Tech, AgileEngine та OBRIO.
AI/ML-сектор показав рекорд — 124 вакансії за місяць, що є найвищим показником за весь час спостереження. Водночас miltech-напрям повернувся до стабільного рівня — понад 400 вакансій.
Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по квітень 2025. Графік: DOU
Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по квітень 2025. Графік: DOU
Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по квітень 2025. Графік: DOU
Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua з січня 2022 по квітень 2025. Графік: DOU
Щодо активності кандидатів, то середня кількість відгуків на одну вакансію знизилась до 25,6. Найбільш конкурентними залишаються категорії Front-end (88,7 відгуку на вакансію), QA (64) та Java (49). У сфері Project Management ситуація подібна — 48 відгуків на одну пропозицію.
І хоча в 28 категоріях кількість вакансій дещо скоротилась, у 23 — навпаки, зросла.
Нагадаємо, за даними DOU, найкраща ситуація з роботою та найбільш оптимістичні настрої — у фахівців з DevOps/SRE та Data Science/Data/ML/AI Engineering. Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні, і вони частіше говорять про готовність змінити сферу роботи.
52% айтівців в Україні та 57% українських айтівців за кордоном бояться втратити роботу. Технічні фахівці трохи більш песимістичні, ніж нетехнічні: 53% з них бояться втрати роботи проти 50% нетехнічних.
39% айтівців в Україні та 44% українських айтівців за кордоном ішли з роботи або були звільнені за останній рік. Ці показники майже не відрізняються від тих, що були 2023 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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