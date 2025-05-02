Формальних гарантій оборони в угоді про надра немає, — прем’єр Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Формальних гарантій оборони в угоді про надра немає, — прем’єр

Угода між урядами України та США про економічне партнерство та створення інвестиційного фонду відбудови України (угода про корисні копалини) формально не передбачає гарантій безпеки та оборони.

Про це сказав на «годині запитань до уряду» прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Формальних гарантій оборони в даній угоді немає, але кожна нова надана Сполученими Штатами військова допомога в Україні вважається капітальним внеском», — сказав він щодо гарантій безпеки в угоді про надра.

На думку прем’єр-міністра, угода стимулює адміністрацію США продовжувати і не зупиняти постачання Україні зброї та розвідувальних даних.

Шмигаль наголосив, що хоч формальні гарантії безпеки в угоді не прописані, Сполучені Штати продовжують постачання зброї та техніки, а також реалізовують уже анонсовані пакети підтримки.

Це, за його словами, є елементом ширшої «безпекової архітектури» співпраці, що базується на двосторонніх гарантійних запевненнях, раніше підписаних лідерами обох країн.

Уряд розглядає угоду як політичний сигнал прихильності США до довгострокового партнерства та підтримки України, включно з продовженням оборонної допомоги.

Як повідомлялось раніше, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про надра надсилає сигнал російському керівництву, що між цілями США та України немає «жодної різниці», а також дає можливість американському Президенту Дональду Трампу вести переговори з росією на більш міцній основі.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня міністр економіки України Юлія Свириденко та її американський колега Скотт Бессент підписали угоду про корисні копалини.

У Державному департаменті США наголосили, що укладення угоди про копалини є кроком до завершення війни.

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