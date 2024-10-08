День финансов: новые функции «Резерв+», экономическое бронирование, «зеленый курс» ЕС — Finance.ua

День финансов: новые функции «Резерв+», экономическое бронирование, «зеленый курс» ЕС Сегодня 17:33

Во вторник, 8 октября, Finance.ua изучил рынок микрофинансовых организаций, ситуацию с доступностью кредитов от МФО для бизнесменов и малого бизнеса, также условия, которые сейчас предлагаются на этом рынке. Все детали в статье:

В «Резерв+» появились новые функции. Министерство обороны Украины выпустило обновленную версию приложения «Резерв+». В него добавили несколько новых опций. Об этом Министерство обороны Украины выпустило обновленную версию приложения «Резерв+». В него добавили несколько новых опций. Об этом сообщается на странице приложения. Обновленное приложение «Резерв+» уже стало доступно пользователям iOS.

Сколько денег может принести экономическое бронирование? Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал , чем выгодно экономическое бронирование для государственного бюджета. Законопроект об увеличении налогов в лучшем случае даст 45 миллиардов из требующихся 500 миллиардов, это менее 10%.

Шмыгаль сообщил, сколько направили из госбюджета на обеспечение армии.

Приверженность Украины «зеленому курсу» ЕС. Верховная Рада одобрила в целом рамочный правительственный евроинтеграционный законопроект № 11 310 об основных принципах государственной климатической политики. Он Верховная Рада одобрила в целом рамочный правительственный евроинтеграционный законопроект № 11 310 об основных принципах государственной климатической политики. Он определяет правовые и организационные принципы политики, направленной на обеспечение низкоуглеродного развития Украины, достижение климатической нейтральности, адаптации к изменению климата и выполнение международных обязательств Украины в этой сфере.

Еврокомиссия сообщила, сколько Украина должна получить нового кредита до конца года. Также в ЕС нашли путь обхода вето Венгрии на 6 млрд евро военной помощи Украине.

В ЕС хотят ввести новые правила маркировки продуктов.

Кабмин направит дополнительные 86 млн евро на строительство систем защиты вокруг энергообъектов.

систем защиты вокруг энергообъектов. Британия выделила $4,5 млрд на обеспечение неотложной потребности Украины. В то же время, Япония открыла кредитную линию для восстановления Украины.

Пролонгация «доступных кредитов». Правительство разрешило пролонгировать до 31 декабря 2026 года кредиты по Правительство разрешило пролонгировать до 31 декабря 2026 года кредиты по программе «5−7-9» некоторым предприятиям. Речь идет о бизнесе, производственные мощности которого были размещены в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях. Эти и другие изменения в программу Кабинет Министров принял на заседании 8 октября 2024 года.

При этом предприниматели получили 1,6 млрд грн доступных кредитов за неделю.

ВР расширила полномочия Нацбанка по борьбе с «дропами». Изменены Изменены подходы к тому, какие платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченными платежными.

Необлагаемый минимум в 2024 году. Сумма необлагаемого налогом минимума доходов граждан установлена ​​Налоговым кодексом Украины, в 2024 году составляет 17 гривен. Хотя эта сумма фиксированная, она не всегда остается постоянной. Об этом Сумма необлагаемого налогом минимума доходов граждан установлена ​​Налоговым кодексом Украины, в 2024 году составляет 17 гривен. Хотя эта сумма фиксированная, она не всегда остается постоянной. Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.

С 1 октября вырос размер пособия по безработице. Согласно постановлению Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы растет минимальный размер пособия по безработице. Кого касаются эти изменения, Согласно постановлению Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы растет минимальный размер пособия по безработице. Кого касаются эти изменения, рассказали специалисты Юридического советника для ВПЛ.

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