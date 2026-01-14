День финансов: НБУ смягчает валютные ограничения, продление военного положения и мобилизации, ситуация в Киеве Сегодня 17:33

В среду, 14 января, Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизацию. Также сегодня назначен первый вице-премьер и министр энергетики. А ВР назначила Федорова министром обороны.

Ситуация в Киеве

Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко. Ситуация в Киеве с обеспечением электроэнергией и теплом очень сложная, подобного масштаба — впервые за 4 года войны. Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обсуждает дальнейшие шаги по стабилизации.Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Регионы, где остается самая сложная ситуация со светом.

Приоритеты работы Министерства энергетики

Новоназначенный министр энергетики и первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его главной задачей в должности является усиление устойчивости энергосистемы в условиях постоянных атак со стороны россии.

В то же время «Нафтогазу» прокомментировали информацию о введении графиков ограничения газа.

В Минэнерго объяснили, почему продолжительность отключений бывает разной.

Также Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке: о чем идет речь читайте здесь.

Денежное довольствие военнослужащих

Депутаты инициируют повышение базового денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил до 100 тыс. грн. Законопроект № 14355 зарегистрировали в парламенте, он предусматривает внесение изменений в закон «О Госбюджете-2026». В настоящее время законопроект № 14355 передан в профильный комитет для ознакомления.

Речь также шла о том, что юноши 2009 года рождения обязаны встать на воинский учет в 2026 году.

Валютные ограничения

НБУ с 14 января смягчает целый ряд валютных ограничений и уточняет особенности валютного регулирования, чтобы поддержать работу украинского бизнеса. Подробности здесь.

НБУ также оценил устойчивость банковского сектора по итогам 2025 года.

Ослабление гривны

Нынешнее ослабление гривны сезонное, и в ближайшее время курс стабилизируется. В то же время большинство банкиров не видят оснований для резкого или неконтролируемого ослабления нацвалюты.

Оплата счетов с помощью ИИ

monobank анонсировал новую функцию, позволяющую быстро оплачивать счета по реквизитам даже в тех случаях, когда платежные данные содержатся в документах с большим количеством информации.

ТОП-10 вакансий, где можно зарабатывать до 80 тысяч гривен

На рынке труда есть возможности для всех, даже для кандидатов без опыта. Работодатели готовы обучать с нуля, быстро выводят на работу и платят уже на этапе стажировки.

Испания передает Украине радар

Испания передаст Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA — своего крупнейшего производителя оружия.

Кстати, в новом материале попытаемся разобраться, что происходит в Венесуэле, Иране, Гренландии, пытаясь сохранить взвешенную позицию. Однако с одной оговоркой: мы будем смотреть на ситуацию с точки зрения украинского интереса. В то же время важно осознавать, что мир в целом и Дональд Трамп в частности, не украиноцентричны.

