День финансов: НБУ смягчает валютные ограничения, продление военного положения и мобилизации, ситуация в Киеве
В среду, 14 января, Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизацию. Также сегодня назначен первый вице-премьер и министр энергетики. А ВР назначила Федорова министром обороны.
Ситуация в Киеве
Ситуация в Киеве с обеспечением электроэнергией и теплом очень сложная, подобного масштаба — впервые за 4 года войны. Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обсуждает дальнейшие шаги по стабилизации. Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.
- Регионы, где остается самая сложная ситуация со светом.
Приоритеты работы Министерства энергетики
Новоназначенный министр энергетики и первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его главной задачей в должности является усиление устойчивости энергосистемы в условиях постоянных атак со стороны россии.
- В то же время «Нафтогазу» прокомментировали информацию о введении графиков ограничения газа.
- В Минэнерго объяснили, почему продолжительность отключений бывает разной.
- Также Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке: о чем идет речь читайте здесь.
Денежное довольствие военнослужащих
Депутаты инициируют повышение базового денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил до 100 тыс. грн. Законопроект № 14355 зарегистрировали в парламенте, он предусматривает внесение изменений в закон «О Госбюджете-2026». В настоящее время законопроект № 14355 передан в профильный комитет для ознакомления.
- Речь также шла о том, что юноши 2009 года рождения обязаны встать на воинский учет в 2026 году.
Валютные ограничения
НБУ с 14 января смягчает целый ряд валютных ограничений и уточняет особенности валютного регулирования, чтобы поддержать работу украинского бизнеса. Подробности здесь.
- НБУ также оценил устойчивость банковского сектора по итогам 2025 года.
Ослабление гривны
Нынешнее ослабление гривны сезонное, и в ближайшее время курс стабилизируется. В то же время большинство банкиров не видят оснований для резкого или неконтролируемого ослабления нацвалюты.
Оплата счетов с помощью ИИ
monobank анонсировал новую функцию, позволяющую быстро оплачивать счета по реквизитам даже в тех случаях, когда платежные данные содержатся в документах с большим количеством информации.
ТОП-10 вакансий, где можно зарабатывать до 80 тысяч гривен
На рынке труда есть возможности для всех, даже для кандидатов без опыта. Работодатели готовы обучать с нуля, быстро выводят на работу и платят уже на этапе стажировки.
Испания передает Украине радар
Испания передаст Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA — своего крупнейшего производителя оружия.
Кстати, в новом материале попытаемся разобраться, что происходит в Венесуэле, Иране, Гренландии, пытаясь сохранить взвешенную позицию. Однако с одной оговоркой: мы будем смотреть на ситуацию с точки зрения украинского интереса. В то же время важно осознавать, что мир в целом и Дональд Трамп в частности, не украиноцентричны.
🌍 Венесуэла, Иран, Гренландия: глобальные изменения и геополитические интересы Украины в этих процессах
