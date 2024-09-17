День финансов: курс доллара на следующий год, увеличение налогов, банковская тайна — Finance.ua

День финансов: курс доллара на следующий год, увеличение налогов, банковская тайна Сегодня 17:39

Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. О чем идет речь — по ссылке. Во вторник, 17 сентября,

При этом НБУ критикует повышение налога на прибыль банков до 50%.

Также Верховная Рада в целом приняла законопроект о перезагрузке таможни.

А ФЛП снова обяжут платить ЕСВ.

ВР также поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев.

Банки будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов. Верховная Рада Украины в скором времени планирует принять закон, разрешающий банкам раскрывать данные пользователей платежных услуг по запросу полиции. Ряд экспертов Верховная Рада Украины в скором времени планирует принять закон, разрешающий банкам раскрывать данные пользователей платежных услуг по запросу полиции. Ряд экспертов критикуют такие намерения, поскольку они противоречат требованиям Конституции.

Какие зарплаты просят украинцы при поиске работы? За год важнейшие критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. За год важнейшие критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается размер зарплаты — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% соискателей (по сравнению с 80% в 2023 году).

11 млрд «єОселя»: где украинцы брали кредиты на жилье. 6492 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на 6492 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года.

Бюджет на 2025 год — «бюджет пессимизма». Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма». Нардеп Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев охарактеризовал проект бюджета на 2025 год как «бюджет пессимизма». Нардеп отметил , что проект бюджета вызывает немало вопросов, несмотря на свой реализм и понятность мотивов его авторов.

Что такое голубая карта ЕС. Это документ, позволяющий высококвалифицированным работникам из стран, не входящих в ЕС, жить и работать в ЕС. Страны-члены ЕС Эстония и Словакия в текущем году Это документ, позволяющий высококвалифицированным работникам из стран, не входящих в ЕС, жить и работать в ЕС. Страны-члены ЕС Эстония и Словакия в текущем году смягчили свои критерии получения Голубой карты ЕС. Также ранее это сделали Италия, Греция и Нидерланды.

ЕС планирует предоставить Украине помощь до 40 млрд евро без участия США. ЕС готовится ЕС готовится предоставить новое финансирование до конца года, вне зависимости от участия США. Деньги будут выделены в соответствии с предложением G7 об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву.

За границей:

Германия выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой.

Нидерланды хотят ввести самые строгие в истории миграционные правила.

В Польше ввели положение стихийного бедствия из-за наводнений и выделили 1 млрд злотых на компенсации.

В ОАЭ запускают онлайн-платформу для иностранных работников.

Швеция увеличит выплаты беженцам за возвращение на Родину.

Правительство Китая рекомендовало автопроизводителям не инвестировать в заводы за границей.

россия заработала на похищенном зерне не менее миллиарда долларов.

также россия платит Китаю криптовалютой за необходимые для войны товары.

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