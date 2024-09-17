Гетманцев назвав бюджет на 2025 рік «бюджетом песимізму» — Finance.ua
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Гетманцев назвав бюджет на 2025 рік «бюджетом песимізму»

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Гетманцев назвав бюджет на 2025 рік «бюджетом песимізму»
Гетманцев назвав бюджет на 2025 рік «бюджетом песимізму»
Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев охарактеризував проєкт бюджету на 2025 рік як «бюджет песимізму».
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Нардеп зазначив, що проєкт бюджету викликає чимало питань, попри свій реалізм і зрозумілість мотивів його авторів. Однією з основних проблем, на його думку, є макропрогноз, зокрема прогнози інфляції.
«Прогноз інфляції є одним із найбільших ризиків виконання бюджету. Не тому, що інфляція висока або низька, а тому, що вона різна», — пояснив він.
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Національний банк України прогнозує інфляцію на кінець 2025 року на рівні 6,6%, середньорічну — 8,2%.
У той же час, уряд прогнозує інфляцію на кінець року на рівні 9,5%, а середню за рік — 9,7%.
Ця різниця створює потенційний конфлікт між монетарною та фіскальною політикою, який, на думку Гетманцева, необхідно усунути ще до ухвалення бюджету.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, основними пріоритетами якого є безпека та оборона України. Пріоритет бюджету — оборона та безпека країни. Усі внутрішні ресурси знову направлятимуть на ці галузі.
  • Згідно з проєктом, доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн. Детальніше про показники ми розповідали тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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