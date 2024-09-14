Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік — Finance.ua

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Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік

Казна та Політика
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Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік
Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік
Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, основними пріоритетами якого є безпека та оборона України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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«Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни надаємо вчасно», — йдеться у повідомленні.
Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Пріоритети бюджету

Шмигаль зазначив, що пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека країни. Усі внутрішні ресурси знову направлятимуть на ці клітини.
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На ці цілі буде спрямовано щонайменше 2,22 трлн грн. Передбачається збільшення фінансування української зброї, техніки та дронів.
Другий пріоритет — соціальний захист. Понад 400 млрд грн виділено на соціальні потреби, зокрема на індексацію пенсій та виплати субсидій. На охорону здоров’я буде спрямовано 211 млрд грн, а на освіту — майже 170 млрд грн.
Третій пріоритет бюджету — підтримка регіонів та бізнесу. Уряд продовжить надавати допомогу місцевим бюджетам через дотації та субвенції, а також підтримуватиме підприємців через програми пільгового кредитування та грантів. Крім того, передбачено кошти на гуманітарне розмінування та програму «єОселя».
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«Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики», — повідомив Шмигаль.
Він зазначив, що проєкт бюджету на 2025 рік спрямований на забезпечення стійкості України та її перемогу в умовах війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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