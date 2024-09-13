Скорочення витрат держбюджету складе 137 мільярдів у 2024 році — Підласа Вчора 12:55

Скорочення витрат держбюджету складе 137 мільярдів у 2024 році — Підласа

Загальне скорочення витрат в державному бюджеті 2024 року складе понад 137 млрд грн.

Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Із вказаної суми понад 115 млрд — скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу.

За словами очільниці комітету, фактично з 2022 року в Україні є два бюджети: військовий, який покривається внутрішніми ресурсами (податками, зборами тощо) та невійськовий — дефіцитний, який покривають міжнародні партнери валютою.

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Депутатка зазначила, що подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року.

«Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців», — написала вона.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 11 417 про внесення змін до бюджету на 2024 рік, якими збільшила видатки на оборону на близько 500 мільярдів гривень.

Економічна Правда За матеріалами:

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