Скорочення витрат держбюджету складе 137 мільярдів у 2024 році — Підласа — Finance.ua
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Скорочення витрат держбюджету складе 137 мільярдів у 2024 році — Підласа

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Скорочення витрат держбюджету складе 137 мільярдів у 2024 році — Підласа
Скорочення витрат держбюджету складе 137 мільярдів у 2024 році — Підласа
Загальне скорочення витрат в державному бюджеті 2024 року складе понад 137 млрд грн.
Про це повідомила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Із вказаної суми понад 115 млрд — скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу.
За словами очільниці комітету, фактично з 2022 року в Україні є два бюджети: військовий, який покривається внутрішніми ресурсами (податками, зборами тощо) та невійськовий — дефіцитний, який покривають міжнародні партнери валютою.
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Депутатка зазначила, що подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року.
«Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців», — написала вона.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 11 417 про внесення змін до бюджету на 2024 рік, якими збільшила видатки на оборону на близько 500 мільярдів гривень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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