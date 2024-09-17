Німеччина виділить Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими — Finance.ua
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Німеччина виділить Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими

Казна та Політика
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Німеччина надасть Україні додатково 100 мільйонів євро допомоги цієї зими.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Reuters.
Бербок зробила цю заяву під час візиту до Молдови.
росія знову планує «зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим», заявила Бербок перед міністерською конференцією в Кишиневі.
Німеччина надає Україні велику військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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