Німеччина виділить Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими — Finance.ua

Німеччина виділить Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими Сьогодні 12:38 — Казна та Політика

Німеччина надасть Україні додатково 100 мільйонів євро допомоги цієї зими.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Reuters

Бербок зробила цю заяву під час візиту до Молдови.

росія знову планує «зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим», заявила Бербок перед міністерською конференцією в Кишиневі.

Німеччина надає Україні велику військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку.

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