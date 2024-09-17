У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені й виділили 1 млрд злотих на компенсації — Finance.ua

У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені й виділили 1 млрд злотих на компенсації Сьогодні 11:45 — Світ

У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені й виділили 1 млрд злотих на компенсації

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 16 вересня запровадив стан стихійного лиха в Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах. Він також заявив, що для постраждалих від повені є фінансовий резерв загалом на мільярд злотих.

Про це Туск сказав під час пресконференції стосовно злив і повеней у частині країни.

«Ми вводимо стан стихійного лиха для підвищення ефективності роботи служб та боротьби з наслідками повені. Він триватиме 30 днів і охоплює частину Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств», — заявили в уряді.

Як уточнюють у наказі на сайті уряду, стан стихійного лиха передбачатиме тільки необхідні види обмежень прав і свобод людини:

потребу звільнити або убезпечити житло чи інше приміщення;

евакуацію у визначений час з визначених місцевостей та об’єктів;

наказ або заборону перебувати в окремих місцях;

наказ або заборона певного способу пересування.

📍We are introducing a state of natural disaster to improve the efficiency of services and combat the effects of the flood.



✅ The duration will be 30 days.



✅ It covers parts of the Lower Silesian, Opole, and Silesian voivodeships. pic.twitter.com/OLVzHWl21M — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) September 16, 2024

На Нисі-Клодзкій між водосховищами Тополя і Козельно в Нижній Сілезії обвалилася водопропускна труба. Як повідомив місцевий староста Даніель Палімака в ефірі RMF24, почалася евакуація частини міста Пачкув, яке розташоване між водосховищами, на межі Опольського та Нижньосілезького воєводств.

Грошова компенсація після повеней

Оголошення стану стихійного лиха передбачає змогу отримати компенсацію. На неї можуть претендувати люди, які постраждали від стихії.

Дональд Туск запевнив, що фінансовий резерв для допомоги потерпілим від підтоплень становить один мільярд злотих і кожен, хто зазнав збитків через велику воду, зможе легко подати заяву і повідомити про це муніципальну владу. Постраждалі отримають по 10 тисяч злотих безповоротної допомоги.

«Я розмовлятиму з прем’єр-міністрами країн, які постраждали від повені, — Словаччини, Чехії та Австрії. Ми будемо виступати за те, щоб Європейський Союз виділив фінансування для ліквідації збитків, завданих повінню», — додав Туск.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 16 вересня, через повінь у Європі рейс Відень — Київ курсував як Будапешт — Київ, а рейс Прага — Чоп затримався на кілька годин.

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