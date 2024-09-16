«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь — Finance.ua
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«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь

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«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь
«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь
Вранці у понеділок 16 вересня через повень у Європі рейс Відень — Київ курсуватиме як Будапешт — Київ, а рейс Прага — Чоп затримується на кілька годин.
Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

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Ситуація зі стихією в Центральній Європі станом на ранок понеділка:
  • Рейс Відень — Київ — Відень сьогодні курсує як Будапешт — Київ — Будапешт.
  • Рейс Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта.
  • Рейси Прага — Перемишль — Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.
  • Рейс Прага — Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа — за графіком.
Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.
Пасажирів, які не встигли на свої рейси через негоду, приймають на інші рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця.
А пік негоди в Австрії очікується сьогодні й завтра, тому вокзали й метро будуть частково зачинені. Пасажирів із квитками у Відні просять звертатися до інформаційно-сервісних пунктів за безкоштовним поселенням і харчуванням на цей період.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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