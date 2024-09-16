«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь — Finance.ua

«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміни у маршрутах Європи через повінь

Вранці у понеділок 16 вересня через повень у Європі рейс Відень — Київ курсуватиме як Будапешт — Київ, а рейс Прага — Чоп затримується на кілька годин.

Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

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Ситуація зі стихією в Центральній Європі станом на ранок понеділка:

Рейс Відень — Київ — Відень сьогодні курсує як Будапешт — Київ — Будапешт.

Рейс Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта.

Рейси Прага — Перемишль — Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.

Рейс Прага — Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа — за графіком.

Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

Пасажирів, які не встигли на свої рейси через негоду, приймають на інші рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця.

А пік негоди в Австрії очікується сьогодні й завтра, тому вокзали й метро будуть частково зачинені. Пасажирів із квитками у Відні просять звертатися до інформаційно-сервісних пунктів за безкоштовним поселенням і харчуванням на цей період.

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