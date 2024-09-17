Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці — Finance.ua

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці Сьогодні 16:14

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 6490-д про перезавантаження митниці. За проголосували 260 нардепів.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Що це дасть

Законопроєкт передбачає прозорий конкурс на голову Державної митної служби і його політичну незалежність. Також документ запропонував ввести перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя та можливість опитувати посадовців митниці із застосуванням поліграфа.

Крім того, законопроєкт передбачає незалежний аудит митних органів і вимоги до прийняття на службу. Протягом 18 місяців після обрання нового керівника відбуватиметься переатестація всіх працівників митниці, зокрема з питання доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника. Також митникам мають підвищити оплату праці.

Це важливий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США, який розблокує $6 мільярдів допомоги для України.

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