Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці — Finance.ua

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Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці

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Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці
Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 6490-д про перезавантаження митниці. За проголосували 260 нардепів.
Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Що це дасть

Законопроєкт передбачає прозорий конкурс на голову Державної митної служби і його політичну незалежність. Також документ запропонував ввести перевірки на доброчесність і моніторинг способу життя та можливість опитувати посадовців митниці із застосуванням поліграфа.
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Крім того, законопроєкт передбачає незалежний аудит митних органів і вимоги до прийняття на службу. Протягом 18 місяців після обрання нового керівника відбуватиметься переатестація всіх працівників митниці, зокрема з питання доброчесності. Неуспішне проходження переатестації означатиме звільнення такого працівника. Також митникам мають підвищити оплату праці.
Це важливий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США, який розблокує $6 мільярдів допомоги для України.
За матеріалами:
Finance.ua
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