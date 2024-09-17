Уряд Китаю рекомендував автовиробникам не інвестувати в заводи за кордоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд Китаю рекомендував автовиробникам не інвестувати в заводи за кордоном

Світ
31
Уряд Китаю рекомендував автовиробникам не інвестувати в заводи за кордоном
Уряд Китаю рекомендував автовиробникам не інвестувати в заводи за кордоном
США, Євросоюз, Канада, Туреччина і ще деякі країни останнім часом оголосили про введення додаткових мит на автомобілі, що імпортуються з Китаю. Щоб уникнути обмеження, багато китайських автовиробників зараз розглядають можливість будівництва локальних підприємств. Проте Міністерство торгівлі Китаю застерегло їх від необдуманих інвестицій в інші країни.
За інформацією агентств Bloomberg і Reuters, нарада між чиновниками та представниками автомобільної галузі Китаю відбулася ще в липні, але перші подробиці про неї з’явилися тільки зараз. Внутрішні джерела повідомили, що основною темою стало розгортання виробництва китайських автомобілів в інших країнах.
Читайте також
Адже такий крок не лише допоможе компаніям обійти ввізне мито, а й наростити експорт, зменшивши тотальну залежність від перегрітого внутрішнього ринку з його жорсткими ціновими війнами. Міністерство торгівлі Китаю дотримується іншої думки та нагадало автовиробникам про можливі ризики будівництва заводів за кордоном.
Головне побоювання — «геополітична нестабільність». Наприклад, влада КНР безпосередньо закликала не інвестувати в підприємства на території Індії. Напевно, причиною такого рішення став не лише прикордонний конфлікт між державами, а й проблеми концерну SAIC у цій країні. Китайська державна компанія вже багато років зазнає труднощів при роботі в Індії: ще в 2022 році вона потрапила під розслідування про фінансові махінації і вимушено скоротила свою частку в індійській філії марки MG.
Читайте також
Міністерство торгівлі Китаю також «настійно порадило» не інвестувати в Туреччину та росію. У першому випадку компанія BYD вже підписала з турецьким урядом угоду про будівництво заводу. Ось тільки до цього сама Туреччина запровадила 40-відсоткове мито на китайські електромобілі, тому не дивно, що у КНР такий крок розцінили як шантаж. Щодо росії, причина проста — страх вторинних санкцій.
Більш стримано китайські чиновники поставилися до ідеї будівництва заводів у Євросоюзі та Таїланді. Однак навіть при організації виробництва в цих країнах Міністерство торгівлі КНР порекомендувало обмежитися лише складанням з китайських SKD-комплектів. Таким чином, чиновники хочуть зберегти виробництво критично важливих компонентів усередині Китаю і одночасно запобігти витоку передових технологій в інші країни.
За матеріалами:
Autogeek
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.