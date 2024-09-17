Уряд Китаю рекомендував автовиробникам не інвестувати в заводи за кордоном — Finance.ua

Уряд Китаю рекомендував автовиробникам не інвестувати в заводи за кордоном Сьогодні 05:23 — Світ

Уряд Китаю рекомендував автовиробникам не інвестувати в заводи за кордоном

США, Євросоюз, Канада, Туреччина і ще деякі країни останнім часом оголосили про введення додаткових мит на автомобілі, що імпортуються з Китаю. Щоб уникнути обмеження, багато китайських автовиробників зараз розглядають можливість будівництва локальних підприємств. Проте Міністерство торгівлі Китаю застерегло їх від необдуманих інвестицій в інші країни.

За інформацією агентств Bloomberg і Reuters, нарада між чиновниками та представниками автомобільної галузі Китаю відбулася ще в липні, але перші подробиці про неї з’явилися тільки зараз. Внутрішні джерела повідомили, що основною темою стало розгортання виробництва китайських автомобілів в інших країнах.

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Адже такий крок не лише допоможе компаніям обійти ввізне мито, а й наростити експорт, зменшивши тотальну залежність від перегрітого внутрішнього ринку з його жорсткими ціновими війнами. Міністерство торгівлі Китаю дотримується іншої думки та нагадало автовиробникам про можливі ризики будівництва заводів за кордоном.

Головне побоювання — «геополітична нестабільність». Наприклад, влада КНР безпосередньо закликала не інвестувати в підприємства на території Індії. Напевно, причиною такого рішення став не лише прикордонний конфлікт між державами, а й проблеми концерну SAIC у цій країні. Китайська державна компанія вже багато років зазнає труднощів при роботі в Індії: ще в 2022 році вона потрапила під розслідування про фінансові махінації і вимушено скоротила свою частку в індійській філії марки MG.

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Міністерство торгівлі Китаю також «настійно порадило» не інвестувати в Туреччину та росію. У першому випадку компанія BYD вже підписала з турецьким урядом угоду про будівництво заводу. Ось тільки до цього сама Туреччина запровадила 40-відсоткове мито на китайські електромобілі, тому не дивно, що у КНР такий крок розцінили як шантаж. Щодо росії, причина проста — страх вторинних санкцій.

Більш стримано китайські чиновники поставилися до ідеї будівництва заводів у Євросоюзі та Таїланді. Однак навіть при організації виробництва в цих країнах Міністерство торгівлі КНР порекомендувало обмежитися лише складанням з китайських SKD-комплектів. Таким чином, чиновники хочуть зберегти виробництво критично важливих компонентів усередині Китаю і одночасно запобігти витоку передових технологій в інші країни.

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