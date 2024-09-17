В ОАЕ запускають онлайн-платформу для іноземних працівників — Finance.ua

В ОАЕ запускають онлайн-платформу для іноземних працівників Сьогодні 09:30 — Особисті фінанси

В ОАЕ запускають онлайн-платформу для іноземних працівників

Уряд ОАЕ оголосив про запуск другого етапу програми Work Bundle, яка спрямована на залучення іноземних співробітників. Весною проект стартував у Дубаї, тепер він охопить усю країну.

Про це пише Financial Express.

Програма працює на онлайн-платформі «Робота в ОАЕ», призначена для приватних осіб, компаній та інвесторів. Таким чином можна простіше отримати візу, дозвіл на роботу, подати запит на зміну статусу, а також продовжити дію різних документів.

До переліку послуг входять і оформлення Emirates ID, і деякі послуги, пов’язані з медициною.

Нововведення дозволить зменшити кількість дій для отримання необхідних документів. Рідше потрібно буде з’являтися в центрах обслуговування, зменшиться час обробки заявки — з 30 робочих днів до п’яти.

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При цьому влада ОАЕ заборонила видавати робочі візи іноземцям, які приїхали за гостьовими візами. Емігранти мають право розпочати роботу тільки після отримання дозволу з Міністерства людських ресурсів та еміратизації (MOHRE).

Нагадаємо, в ОАЕ запустили «довгострокову ігрову візу», щоб привабити розробників і кіберспортсменів. Віза буде доступна для розробників, програмістів, інженерів та інших працівників, яким на момент подачі заявки виповнилося щонайменше 25 років. Термін дії такої ігрової візи не є фіксованим і буде варіюватися залежно від конкретної особи, яка подає заявку.

У значному оновленні правового підходу Об’єднаних Арабських Еміратів до криптовалют, Суд першої інстанції Дубаю визнав виплату зарплати в криптовалюті дійсною за трудовими договорами.

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