В ОАЕ запустили «довгострокову ігрову візу», щоб привабити розробників і кіберспортсменів — Finance.ua

В ОАЕ запустили «довгострокову ігрову візу», щоб привабити розробників і кіберспортсменів Сьогодні 06:26 — Світ

В ОАЕ запустили «довгострокову ігрову візу», щоб привабити розробників і кіберспортсменів

Протягом декількох місяців Саудівська Аравія та ОАЕ вкладають сотні мільйонів доларів у кіберспортивну та ігрову індустрію. Від турнірів та ігрових заходів вартістю в десятки мільйонів до планів створення квітучого міста, повністю зосередженого на відеоіграх та розвагах, регіон намагається зарекомендувати себе як лідера цього прибуткового ринку.

Про це пише Insider Gaming.

Зазначається, що компанії, які «спеціалізуються на створенні цифрового контенту», активно заохочуються приєднатися до Dubai Program For Gaming 2033 (DPG33).

Спадкоємний принц Дубаю Хамдан бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум оголосив про нову «Ігрову візу», яка має допомогти залучити 30 тис. працівників ігрової індустрії до 2033 року.

Хто зможе податися на отримання візи

Вона буде доступна для розробників, програмістів, інженерів та інших працівників, яким на момент подачі заявки виповнилося щонайменше 25 років. Термін дії такої ігрової візи не є фіксованим і буде варіюватися залежно від конкретної особи, яка подає заявку.

У своїй заяві генеральний директор Управління культури та мистецтв Дубая Хала Бадрі зазначила, що віза втілює в собі бачення грального бізнесу в Дубаї.

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«Дубайська ігрова віза втілює бачення та прагнення Його Високості шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума, віцепрезидента і прем'єр-міністра ОАЕ та правителя Дубая, і сприяє підвищенню привабливості емірату як основного напрямку для підприємців, інвесторів, розробників ігор, дизайнерів та програмістів. Він також приваблює людей з інноваційними ідеями, а також відомі компанії, що спеціалізуються на розробці та виробництві контенту, ігрових додатків і штучного інтелекту», — заявив генеральний директор Управління культури та мистецтв Дубая Хала Бадрі.

Дубайська Програма розвитку ігрової індустрії до 2033 року має на меті перетворити місто та його околиці на центр для розробників та ігрових організацій. Вона покликана значно підвищити ВВП країни, однак все ще стикається з певним скептицизмом і сумнівами з боку ігрової спільноти.

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