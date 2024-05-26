Роботодавці у Великій Британії не хочуть працевлаштовувати українців: у чому причина — Finance.ua

Роботодавці у Великій Британії не хочуть працевлаштовувати українців: у чому причина Сьогодні 15:13 — Світ

У українських біженців у Великій Британії виникли труднощі із працевлаштуванням через проблеми з візами та кризою на ринку праці.

Про це пише агенція Bloomberg.

Як пишуть журналісти видання, роботодавці у країні надають перевагу кандидатам із більш стабільним становищем.

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Голова спільноти українських технічних фахівців у королівстві Діана Кочова прокоментувала, що загальний інтерес до допомоги українцям слабшає.

«Вони готові знайти когось із більш стабільною візою або ситуацією. Навіть якщо їм вони (претенденти — Ред.) подобаються і вони пройшли всі технічні співбесіди», — сказала Кочова про потенційних британських роботодавців.

У лютому 2024-го влада країни закрила програму допомоги українським сім'ям, зупинила прийом заяв. За цією програмою українці могли возз'єднатися із родичами або продовжити термін перебування у королівстві.

Завдяки участі у програмі вони мали можливість проживання, роботи та навчання в країні, а також доступ до матеріальної держпідтримки протягом трьох років.

«Дім для українців»

Українці та їхні найближчі родичі, які бажають потрапити до Британії чи затриматися там, можуть також скористатися спонсорською схемою «Дім для українців» (Homes for Ukraine Sponsorship Scheme).

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У рамках схеми можна знаходитися у королівстві до півтора року. Однак з 16 травня було припинено прийом нових заяв у рамках схеми продовження перебування у країні для біженців з України.

Це не стосується заяв на отримання дозволу на перебування у країні дітей, які народилися у королівстві.

Українці, які отримали дозвіл залишитись у Британії в рамках однієї із зазначених схем, можуть запросити його продовження ще на півтора роки.

Труднощі з працевлаштуванням

Агентство зазначає, що відсутність певності створює перешкоди при пошуку роботи. Так, якщо у людини закінчується термін візи, його заява опиняється наприкінці стосу.

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Виконавчий директор благодійної організації Tent Partnership for Refugees Гідеон Мальц звертає увагу, що роботодавці найчастіше відмовляють у працевлаштуванні ще на етапі подання заяви, оскільки менеджери з найму не визнають їхню кваліфікацію або вимоги завищені порівняно з тим, що вимагається для конретної посади.

За словами викладача європейських і міжнародних досліджень у Королівському коледжі Лондона Олександра Кларксона, уряд країни не передбачав, що війна буде настільки затяжною, створюючи «перехідний період», коли початкові політика щодо біженців закінчиться, а нові підходи ще не сформовані.

«У найближчі кілька місяців і років ми почуємо багато неприємних історій такого характеру», — передбачає Кларксон.

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Нагадаємо, дані опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать , що більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина.

Довідка Finance.ua:

НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими;

обсяг грошових переказів, що мігранти надсилають з Євросоюзу до своїх країн, у 2022 році досяг рекордних 43,5 млрд євро. Це на 13,9% вище за показник за 2021 рік, який становив 38,2 млрд євро.

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