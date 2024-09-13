Британські емігранти покидають Дубай, бо росіяни скуповують всю нерухомість — Finance.ua

Британські емігранти покидають Дубай, бо росіяни скуповують всю нерухомість Вчора 22:53 — Світ

Британські емігранти покидають Дубай, бо росіяни скуповують всю нерухомість

З 2022 року росіяни почали активніше скуповувати нерухомість у Дубаї. Це стає причиною підвищення цін, через що британські експати не можуть дозволити собі придбати житло.

За два роки росіяни стали власниками нерухомості в Дубаї на 6,3 мільярда доларів. А з 2020-го ціни на житло зросли вже на 124 відсотки.

Ціни на житло в Дубаї зростають через росіян

Британські експати змушені виїжджати з Дубая, оскільки нерухомість там розкуповують багаті росіяни. Після повномасштабного вторгнення ситуація лише погіршилась.

За даними групи економістів із Податкової обсерваторії ЄС і Центру податкових досліджень Норвегії, росіяни скуповують не лише всю наявну нерухомість, а й ту, що будується.

Мона Джалота, засновниця Krypton Global Real Estate, сказала, що отримала багато запитів від британських експатріантів, які цікавляться переїздом з Дубаю до іншого міста. Ціни стають дедалі вищими, тому емігранти змушені шукати дешевшу оренду та купівлю.

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«Щоразу, коли відбувається глобальна або політична криза, Дубай залишається безпечним місцем для інвестицій, тому постійний попит змушує ціни зростати», — пояснила Джалота.

Росіяни часто купують житло за готівку. Це спонукає орендодавців наполягати на продажу тільки через «живі гроші».

«Більша частина російського ринку купує в районах зі справді високою орендною платою, тож через це ціни сильно зросли», — розповіла Шруті Крішнан з White Window Real Estate.

Це призвело до того, що вартість купівлі житла за готівку суттєво менша за вартість для тих, хто бере іпотеку. Продаж за готівку в розмірі одного мільйона дирхамів ОАЕ став еквівалентний продажу в розмірі 1,25 мільйона дирхамів іпотечному клієнту.

Де купують нерухомість за кордоном українці

За останні пів року попит на нерухомість в Албанії збільшився на 20% в порівнянні з аналогічним періодом у 2023-му. Цифра стала більшою, зокрема, завдяки іноземним інвестиціям.

Підвищений попит спостерігається у Вльорі, на набережній Лунгомаре, в Радимі. Іноземні покупці переважно з Польщі та України, деякі з Німеччини. У зв’язку із ситуацією ціни на ринку зросли, особливо на новобудови.

Телеканал 24 За матеріалами:

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