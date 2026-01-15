День финансов: критическое состояние энергетической инфраструктуры и электронное трудоустройство Сегодня 17:45

Четверг, 15 января. В энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации. Как на это реагирует правительство и какие решения принимаются.

Ситуация в энергетике

критического состояния энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры. По его словам, в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Чиновники должны максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки.

По поручению президента в Киеве заработал штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов. Так, чиновники надеются «оперативно и эффективно» реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.

Режим комендантского часа не будет отменен или пересмотрен. В то же время, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство будет действовать гибко. Временные и точечные решения

обеспечить работу объектов критического жизнеобеспечения;

предоставить гражданам безопасный доступ к Пунктам Несокрушимости;

поддержать работу учреждений, официально выполняющих функцию Пунктов Несокрушимости.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве уже смонтировали 5 когенерационных установок с защитой второго уровня. Речь идет об общей мощности в 66 мегаватт. Пантелеев отметил, что это не покроет потребление города, но станции помогут с поддержкой отдельных объектов.

Ассоциация налогоплательщиков сообщила, что украинцы могут получить возмещение ущерба в случае повреждения бытовой техники из-за перепадов напряжения. Для получения компенсации потребителю необходимо доказать, что повреждение техники произошло именно из-за некачественного электроснабжения, а не из-за внутренней технической неисправности прибора. Алгоритм действий здесь

Также эксперты рассказали, почему нельзя отапливать жилье газовой плитой.

Эстония окончательно выкупила «РВС банк»

Фонд гарантирования вкладов заключил соглашение о продаже 100% акций ЧАО «Переходный банк Юте Банк» (на базе обанкротившегося «РВС банка») банковской группе, основанной в Эстонии, Iute Group AS. После докапитализации и адаптации банка к требованиям НБУ полностью цифровой ЮТЕ Банк будет предоставлять основные банковские услуги для розничных клиентов — депозиты, кредиты, платежи, операции с иностранной валютой, а также расчетно-кассовые услуги.

Электронное трудоустройство

В Украине могут упростить процедуру трудоустройства, позволив заключить трудовые договоры полностью онлайн. Верховная Рада сделала первый шаг к запуску электронного документооборота в сфере трудовых отношений. Идентификация работника будет происходить через заключение электронного трудового договора КЭП или УЭП.

Потолок цен на российскую нефть

Европейский Союз с 1 февраля 2026 года снизит предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель. В декабре 2022 года страны G7, Австралия и ЕС ввели первоначальный ценовой потолок на уровне $60/баррель. В сентябре 2025 года потолок для сырой нефти был снижен до $47,6/баррель. Текущее снижение до $44,1 стало следующим этапом усиления ограничений.

Кстати, США продали крупную партию венесуэльской нефти на $500 млн. Эти операции стали частью более широкого пакета на $2 миллиарда, согласованного в начале января. Дополнительные продажи ожидаются в ближайшие дни и недели в рамках полного исполнения сделки.

💵 А в новом материале Finance.ua рассказывает о противостоянии Трампа с главой Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом и как вмешательство 47-го президента США в дела Венесуэлы, Ирана и Гренландии влияют на доллар:

Законопроекты, которые Рада не поддержала

Верховная Рада не поддержала налоговые и антикоррупционные инициативы, которых ожидал Международный валютный фонд в рамках кредитной программы на $8 млрд, в том числе закон о налогообложении доходов через онлайн-платформы.

Параллельно Рада не продвинула и другие законодательные инициативы, которые рассматривались как важные структурные маяки, уже не только для МВФ, но и для европейской программы Ukraine Facility. В частности, законопроект № 13620, касавшийся управления государственной и коммунальной собственностью, вызвал существенные замечания со стороны Нотариальной палаты Украины.

Не смогли депутаты принять и законопроект № 13574, предусматривавший изменения в правилах предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся.

Актуальные счета для уплаты налогов

Налоговая напоминает , что реквизиты счетов для налоговых платежей и единого взноса на 2026 год опубликованы на веб-портале ГНС и субсайтах территориальных органов Службы.

Кроме того, к услуге «е-Предприниматель» присоединились еще два банка — Кредобанк и МТБ Банк. Теперь открыть банковский счет для ведения своего дела без посещения отделений и с автоматическим подтягиванием данных из государственных реестров можно в 9 банках.

Ипотека или аренда

Аналитики ЛУН сравнили стоимость аренды однокомнатных квартир с ежемесячным платежом по государственной программе льготного кредитования «єОселя». Результаты показали, что в ряде регионов Украины оплата по ипотеке обходится дешевле, чем ежемесячно отдавать деньги арендодателю. Однако ситуация существенно отличается в зависимости от области.

