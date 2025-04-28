День финансов: изменения в соглашении о недрах, блэкаут в Европе, прогноз курса валют — Finance.ua

День финансов: изменения в соглашении о недрах, блэкаут в Европе, прогноз курса валют Сегодня 17:45

В понедельник, 28 апреля, поговорим о платежной дисциплине, налогообложении криптовалют и новых тарифах «Новой почты».

Изменения в соглашении о недрах с США. В рамках договоренностей между Украиной и США о новом соглашении о недрах не будет учтена помощь, предоставленная Вашингтоном до ее подписания. Стороны добились значительного прогресса в формировании документа. Над его окончательным вариантом В рамках договоренностей между Украиной и США о новом соглашении о недрах не будет учтена помощь, предоставленная Вашингтоном до ее подписания. Стороны добились значительного прогресса в формировании документа. Над его окончательным вариантом работают юридические команды обеих стран.

В Национальном банке ожидают, что в этом году Украина может получить более существенные объемы международной финансовой помощи за счет более быстрого перечисления траншей по механизму ERA Loans.

Также в Нацбанке спрогнозировали, что будет с учетной ставкой до конца года.

Реестр платежной дисциплины. НБУ НБУ завершает разработку законопроекта по платежной дисциплине. Попадание в черный список чревато серьезными последствиями. В реестр будут вносить лиц, которые продавали персональные данные или использовали свои карты для схем, и предприятий, на которых установлены факты мискодинга.

Кстати, в новой статье Finance.ua объясняет, как выбрать наиболее выгодные условия и на что обращать внимание при выборе потребительского кредита. Этот вид кредитования позволяет немедленно получить желаемую вещь, а выплату средств за нее отсрочить:

«Перемирие» на 4 дня. владимир путин владимир путин объявил о четырехдневном «перемирии» в мае. «Перемирие» объявлено по «гуманитарным соображениям» в те дни, когда россия будет праздновать 80-ю годовщину Победы — с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Спрос на валюту. Как Как свидетельствуют данные Национального банка, наибольший спрос на валюту в Украине был осенью прошлого года и январе текущего года. После этого он снижается. Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в марте 2025 года, составил 1,059 млрд долларов. Это на 2,2% меньше, чем в феврале.

По данным НБУ, бизнес в Украине использует две основные схемы, чтобы обойти валютное законодательство. Банки не всегда реагируют своевременно.

Чего ждать от курса валют на этой неделе — смотрите в традиционном экспресс-прогнозе нашего финансового аналитика Алексея Козырева:

Легализация криптовалюты в Украине. Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев анонсировал новый механизм налогообложения сделок с криптоактивами. Предусматривается механизм налогообложения операций с криптоактивами по типу ценных бумаг. По его словам, будет облагаться налогом именно прибыль — разница между вложениями в криптоактивы и доходом, полученным в течение года.

Блэкаут в Европе. В Испании, Португалии и Андорре В Испании, Португалии и Андорре произошло массовое отключение электроэнергии. Перебои затронули также часть Франции. СМИ пишут, что проблемы в европейской электрической сети стали причиной масштабных перебоев на Пиренейском полуострове.

Рост зарплат в 2024 году. Исследование Forbes Ukraine Исследование Forbes Ukraine показало , что крупный бизнес в 2024 году в среднем увеличил заработную плату штатных работников на 23%. Также Forbes составил перечень из 15 профессий, для которых еще нет точного названия, но за которые уже готовы платить более $100 000 в 2025 году.

Как свидетельствуют результаты опроса DOU, в настоящее время 15% айтишников ищут работу. Два года назад этот показатель был ниже — 9%. В Украине чаще всего ищут работу дизайнеры и специалисты по продажам и беде.

Со своей стороны Work.ua проанализировал, какие вакансии работодатели обозначают как подходящие людям с инвалидностью, и действительно ли нанимают на работу эту категорию соискателей.

Новые тарифы «Новой почты». «Новая почта» «Новая почта» обновила тарифы на доставку международных отправлений. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. Например, если вы отправляете шляпу весом 250 граммов, платить нужно будет именно за этот вес, независимо от ее размера.

Блокировка налоговых накладных. Государственная налоговая служба Государственная налоговая служба уменьшила количество заблокированных налоговых накладных, сейчас это составляет 0,37%. «Мы подали предложения Минфину, совместно работали и разработали предложения к постановлению, регулирующему работу СМКОР (система мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков). В частности, предлагаем увеличить количество критериев для безусловной регистрации накладных», — отметили в ГНС.

Соглашение о строительстве первой АЭС в Польше. Руководители государственной компании «Польские атомные электростанции» и американских компаний Westinghouse и Bechtel Руководители государственной компании «Польские атомные электростанции» и американских компаний Westinghouse и Bechtel подписали новое соглашение о строительстве первой АЭС в Польше. Сотрудничество с новой американской администрацией по вопросу атомной энергетики получило «новый импульс», отметил глава польского правительства Дональд Туск.

Новый заочный суд над Януковичем. Бывший президент Украины второй раз Бывший президент Украины второй раз осужден в Украине, на этот раз на 15 лет за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

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