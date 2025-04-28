НБУ створює реєстр, що вплине на доступ до кредитів і кар’єрні перспективи — Finance.ua

НБУ створює реєстр, що вплине на доступ до кредитів і кар’єрні перспективи Сьогодні 11:03

НБУ створює реєстр, що вплине на доступ до кредитів і кар’єрні перспективи

Національний банк України завершує розробку законопроєкту щодо платіжної дисципліни. Потрапляння до чорного списку загрожує серйозними наслідками.

Про це заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник в інтерв’ю NV

Хто потрапить до реєстру

За його словами, до реєстру вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та підприємств, у яких встановлено факти міскодингу (схеми маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів).

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При цьому НБУ буде розпорядником реєстру, але наповнювати його та відповідати за внесені дані будуть надавачі платіжних послуг і банки.

«Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти», — розповів Олійник.

Він відзначив, що проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар’єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або на можливість у майбутньому отримувати кредити.

Ліміти на перекази

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діяв до 1 квітня 2025 року.

У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то діють встановлені банками ліміти на перекази, які поширюються на перекази за реквізитами IBAN, на операції, проводяться:

— клієнтами «високого» рівня ризику — у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

— клієнтами «середнього» і «низького» рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялось, що для боротьби з фінансовим шахрайством, особливо з незаконними схемами, де використовують підставних осіб (дропів) для проведення сумнівних або злочинних фінансових операцій, НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів;

людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Проте для неї будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.

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