Ліміти на карткові перекази знизили їхні обсяги на 80 мільярдів на місяць — НБУ Сьогодні 15:14 — Фінтех і Картки

Ліміти на карткові перекази знизили їхні обсяги на 80 мільярдів на місяць — НБУ

Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки.

«Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів», — сказав він.

Водночас наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.

«Відповідний законопроєкт найближчим часом направимо на розгляд комітету парламенту», — додав Олійник.

За його словами, реєстр запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.

Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.

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Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України на пів року встановив ліміт у 150 тисяч грн на місяць (замість 100 тисяч, анонсованих раніше) для переказів фізосіб з картки на картку.

Вже у квітні 2025 року ці обмеження були скасовані, проте тепер діє меморандум між банками.

За даними НБУ, обмеження переказів допомогло знизити «аномальний сплеск» обсягів переказів, а також припинили зростання кількості платіжних карток, яке спостерігалося у вересні-жовтні 2024 року.

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Економічна Правда За матеріалами:

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