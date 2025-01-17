Нацполіція розробила законопроект про відповідальність дропів — Finance.ua

Нацполіція розробила законопроект про відповідальність дропів Сьогодні 16:17 — Фінтех і Картки

Нацполіція розробила законопроект про відповідальність дропів

Національна поліція розробила законопроєкт щодо відповідальності дропів.

Про це в інтервʼю Українським Новинам сказав голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він зазначив, що в більшості країн світу існує відповідальність для дропів, або так званих грошових мулів, але в Україні немає.

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Дропи — це люди, які за грошову винагороду надають третім особам, в тому числі шахраям і наркоторговцям у користування свої платіжні засоби, в тому числі банківські рахунки і навіть криптогаманці.

В минулому році поліції вдалося зменшити кількість шахрайств та звернень громадян майже на 36 тисяч.

«Ми вжили ряд дієвих заходів, в тому числі спільно з НБУ через відповідну програму, щоб блокування карток відбувалося в перші години, коли у потерпілої особи знімаються кошти. Завдяки цьому нам вдалося збити цей вал спільно з Національним банком. Повертаючись до дропів, то можу сказати, що близько 70% шахрайств, які вчиняються зараз в Україні йдуть із залученням дропів», — повідомив Вигівський.

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Наразі Нацполіція підготувала відповідний законопроєкт щодо відповідальності дропів, як це відбувається у всіх цивілізованих країнах.

«Законопроєкт поки на розгляді. Але дуже часто ці дропи передають картки іншим людям і не розуміють, хто їх буде використовувати. Тому, зараз поліція з банками взаємодіє та обмінюється інформацією. Ми хочемо на окремій платформі акумулювати дані цих дропів, тобто зробити такий реєстр. Для того, щоб одразу, коли відбулась якась подія, можна було максимально оперативно це блокувати, адже кількість дропів постійно зростає», — наголосив Вигівський.

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