НБУ отримає більше повноважень для боротьби з «дропами»: Зеленський підписав закон — Finance.ua

НБУ отримає більше повноважень для боротьби з «дропами»: Зеленський підписав закон Сьогодні 12:49

НБУ отримає більше повноважень для боротьби з «дропами»: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг. Він також підписав ще 4 інші закони.

Про це йдеться в картках законопроєктів.

Що це дасть

Закон, зокрема, передбачає таке:

дати можливість фінансовим компаніям, ломбардам і кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі їхньої основної ліцензії без необхідності отримання окремої ліцензії;

встановити вимоги до регулятивного капіталу небанківських провайдерів платіжних послуг. Конкретні параметри достатності капіталу та порядок його розрахунку визначатиме НБУ. На сьогодні для учасників платіжного ринку є лише одна умова: підтримувати власний капітал на рівні не меншому, ніж розмір статутного капіталу;

до регулятивного капіталу небанківських провайдерів платіжних послуг. Конкретні параметри достатності капіталу та порядок його розрахунку визначатиме НБУ. На сьогодні для учасників платіжного ринку є лише одна умова: підтримувати власний капітал на рівні не меншому, ніж розмір статутного капіталу; збільшення розміру штрафів для надавачів платіжних послуг (у тому числі банків), які будуть зіставні з їхніми доходами. Розмір такого штрафу досягатиме 5% від суми операцій, проведених із порушеннями. Зараз максимальний штраф становить 170 тис. грн;

для надавачів платіжних послуг (у тому числі банків), які будуть зіставні з їхніми доходами. Розмір такого штрафу досягатиме 5% від суми операцій, проведених із порушеннями. Зараз максимальний штраф становить 170 тис. грн; закріпити повноваження Нацбанку на проведення перевірок постачальників платіжних послуг не лише офлайн за їх місцезнаходженням, а й в онлайн-режимі. При цьому об’єкт перевірки зобов’язаний надати дистанційний доступ до документів та іншої інформації, яка може бути потрібна НБУ.

Крім того, також було підписано:

№ 11 426 — щодо продовження повноважень Громадської ради міжнародних експертів для відбору суддів ВАКС.

Термін дії повноважень продовжено орієнтовно до квітня 2026 року.

№ 9610 — про внесення змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України».

Регламентується, що в населених пунктах, де проживають національні меншини, дозволено буде використання їхньої мови в рекламі, інших заходах і під час надання допомоги.

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Законом також деталізовано порядок визначення певних населених пунктів як таких, де живуть представники тієї чи іншої національної меншини. Передбачається, що у відповідних населених пунктах (визнаними місцем проживанням національних меншин) можуть бути створені центри національних меншин (спільнот) відповідної територіальної громади.

№ 9219 — про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сферах промислової безпеки, охорони праці та інших суміжних галузях.

Відповідно до ухваленого закону низку повноважень Державної служби України з питань праці передано іншим відомствам. Так, реєстрація та облік великотоннажних і технологічних транспортних засобів переходить від Держпраці до МВС. Контроль за рекламою вакансій передається Держпродспоживслужбі.

№ 5148 — щодо обмеження пальмової олії в харчових продуктах.

Зокрема, документом передбачається:

заборонити використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах;

заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;

заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії в харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво тощо);

ввести штрафні санкції за порушення;

ввести чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

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