НБУ анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банки — Finance.ua

НБУ анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банки Сьогодні 10:30

НБУ анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банки

Національний банк готує реєстр так званих дропів. Мета — боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку.

Про це розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine.

Над створенням реєстру працює робоча група з представників ключових департаментів НБУ. Вони будуть працювати над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який далі розгляне правління регулятора, розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть, додав Олійник.

Нагадаємо, Універсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 грудня підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів.

Згідно з меморандумом будуть встановлені ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику — 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн — із 1 червня.

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив , що ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». «Якщо ви працюєте „в білу“, отримуєте „білу“ зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів», — зазначав Пишний.

Старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай додав , що це рішення — добровільний, але вимушений крок. Нацбанк прагне обмежити проблему дропів一 використання рахунків фізосіб та ФОПів для проведення тіньових платежів та відмивання грошей. Мова не лише про нелегальні казино чи ухилення від сплати податків. Останнім часом постає проблема фінансування тероризму, а точніше 一 диверсійної та розвідувальної діяльності на користь росіян.

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