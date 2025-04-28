Польща і США підписали нову угоду про будівництво першої АЕС — Finance.ua

Польща і США підписали нову угоду про будівництво першої АЕС Сьогодні 16:45

Керівники державної компанії «Польські атомні електростанції» й американських компаній Westinghouse та Bechtel підписали нову угоду щодо будівництва першої АЕС в Польщі.

Підписання угоди у Варшаві відбулося за участі глави польського уряду Дональда Туска і міністра енергетики США Кріса Райта.

Як зазначив Туск під час брифінгу для ЗМІ, співпраця з новою американською адміністрацією у питанні атомної енергетики отримала «новий імпульс». Завдяки цьому підписано «нову кращу угоду» щодо будівництва АЕС в Польщі. За його словами, в угоді змінено багато питань в 16 сферах, завдяки чому ця інвестиція стає «більш передбачуваною». Туск підкреслив, що польсько-американська співпраця у сфері атомної енергетики розвивається «краще, ніж коли-небудь раніше і сторони на цьому не зупинятимуться».

Зі свого боку Райт підкреслив, що Вашингтон будує з Варшавою довгострокову співпрацю, яка базуватиметься на «партнерстві інвестицій, що випереджатимуть потреби на багато років уперед».

«Те, що перша АЕС, яка базується на нових технологіях, будується саме в Польщі, є результатом польсько-американської співпраці, відносин між народами та урядами», — підкреслив Райт.

Він додав, що масштаби цього проєкту дозволять створити в Польщі та США «десятки тисяч нових робочих місць». За його словами, реалізація проєкту дозволить не лише збудувати велику АЕС в Польщі, але й започаткувати довгострокову співпрацю у цій сфері.

Райт також запевнив, що США будуватимуть ще більше АЕС не лише в Польщі, але й в інших країнах Європи.

Рада міністрів Польщі погодилася виділити державній компанії «Польські атомні електростанції» (Polskie Elektrownie Jądrowe, PEJ) 60,2 млрд злотих ($14,5 млрд) на проєктування і будівництво у 2025−2030 роках першої атомної електростанції.

Польська ядерно-енергетична програма (PPEJ), прийнята в 2020 році, передбачає будівництво двох АЕС загальною потужністю 6−9 ГВт. Інвестором і оператором їх буде державна компанія «Польські атомні електростанції». Попередній уряд РП вказав партнером з будівництва першої АЕС консорціум Westinghouse-Bechtel.

Будівництво першої АЕС у Польщі має розпочатися в 2028 році і триватиме впродовж семи років. Її планують збудувати в районі населених пунктів Любятово і Копаліно у Поморському воєводстві.

Укрінформ За матеріалами:

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