путін оголосив про «перемир'я» на 4 дні у травні — Finance.ua

путін оголосив про «перемир'я» на 4 дні у травні Сьогодні 15:20

путін оголосив про «перемир'я» на 4 дні у травні

володимир путін оголосив про чотириденне «перемир'я» у травні.

Про це повідомила пресслужба кремля, передають росЗМІ.

Стверджується, що «перемир'я» оголошено з «гуманітарних міркувань» у ті дні, коли росія буде святкувати 80 річницю Перемоги — з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня.

«російська сторона оголошує перемир’я. На цей період зупиняються усі бойові дії. росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад», — йдеться у повідомленні.

При цьому в москві заявляють, що «в разі порушень перемир’я українською стороною» російська армія буде «адекватно та ефективно відповідати».

«російська сторона вкотре заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин „української кризи“, конструктивну взаємодію з міжнародними партнерами», — додали в кремлі.

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