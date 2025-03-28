Перемирʼя України і рф: «Мають право відмовитися від умов», — голова Військового комітету НАТО Сьогодні 14:28

Перемирʼя України і рф: «Мають право відмовитися від умов», — голова Військового комітету НАТО

І Україна, і росія мають право відмовитись від умов перемір’я. Водночас рф має довести, що справді прагне припинення вогню.

Таку думку в коментарі для матеріала РБК-Україна висловив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, росія є агресором, незалежно від того, які приводи вона намагається вигадати для виправдання своїх дій, більше того, вона неодноразово порушувала попередні угоди.

«Саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню — тепер хід за Росією. Вона повинна довести, що справді зацікавлена в тривалому мирі», — каже адмірал

Зрештою, за словами Драгоне, у будь-яких переговорах кожна сторона має право не лише пропонувати, а й відмовлятися від певних умов.

Уже кілька місяців тривають переговори про припинення вогню в Україні. На даний момент представники США провели переговори з делегаціями України та росії.

Україна дала згоду на припинення вогню. У свою чергу, росія після останньої зустрічі з американцями в Саудівській Аравії висунула низку умов для перемир’я.

Більшість умов стосуються економічного сектору. Крім того, росія в обмін на перемир’я хоче пом’якшення санкцій, зокрема, підключення російських банків до системи SWIFT.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.