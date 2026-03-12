День финансов: 1500 грн пособия, кешбэк за горючее, новые правила для игорного рынка Сегодня 17:45

Четверг, 12 марта. В Украине хотят ввести 18% налога на азартные игры, «Креди Агриколь» подписал соглашение о приобретении Банк «Львов», а вкладчики обанкротившихся Мотор-Банка и PINbank начали получать выплаты.

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

1500 грн и кешбэк за горючее

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке нескольких программ государственной поддержки гражданам. Предусматривается, что, по меньшей мере, 13 млн украинцев получат дополнительную выплату в размере 1500 грн. Это пенсионеры и граждане, получающие социальные выплаты. Кроме того, правительство готовит программу компенсации расходов на топливо водителям.

Как позже уточнила премьер-министр Юлия Свириденко, при покупке на АЗС граждане смогут получить от государства: 15% кешбэка на дизельное топливо, 10% кешбэка на бензин, 5% кешбэка на автогаз. Кешбэк на горючее будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.

«Креди Агриколь» покупает Банк «Львов»

Банк Креди Агриколь Украина подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала Банка Львов. Завершение сделки будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий, в частности, получения регуляторных разрешений от Национального банка Украины и Антимонопольного комитета Украины, и ожидается, что она будет завершена к середине 2026 года.

Выплаты вкладчикам Мотор-Банка и PINbank

Фонд гарантирования вкладов приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам Мотор-Банка и Первого инвестиционного банка, которые были признаны неплатежеспособными. Во время действия временной администрации вкладчикам Мотор-Банка относятся к выплате 18,5 млн грн, а вкладчикам Первого инвестиционного банка — 15,7 млн ​​грн. На средства вкладчиков этих банков распространяется норма о 100% возмещении. Как получить возмещение — рассказываем здесь

Зарплатные ожидания мужчин и женщин

Данные Work.ua свидетельствуют , что средние зарплатные ожидания мужчин в Украине заметно выше, чем у женщин. Средняя зарплата в вакансиях на платформе составляет 27 500 грн. В то же время ожидания кандидатов отличаются в зависимости от пола:

средние зарплатные ожидания мужчин в резюме — 30 000 грн;

у женщин — 25 000 грн.

🔎 Отметим, что в условиях полномасштабной войны гранты стали одним из ключевых инструментов поддержки экономики в Украине. Сегодня в Украине действуют десятки программ — от микрогрантов для старта собственного дела до миллионных инвестиций в производство, инновации и ветеранский бизнес. В новом материале Finance.ua собрал актуальные грантовые возможности для бизнеса и ветеранов с объяснением сумм, условий и практических нюансов подачи заявок.

10,7 млн ​​работающих украинцев на 10,2 млн пенсионеров

Как свидетельствуют данные исследования KSE Institute, в 2025 году на 10,7 млн. работающих украинцев приходилось 10,2 млн. пенсионеров, 1,7 млн. ветеранов, 3,6 млн. человек с инвалидностью и 4,6 млн. внутренне перемещенных лиц. Количество трудоустроенных украинцев, чья работа наполняет госбюджет из-за налогов, уменьшилось на 1,3 млн с 2021 года.

Крупнейшие благотворительные фонды Украины

Как сообщили в Национальном банке, три крупнейших благотворительных фонда Украины — United24, «Вернись живым» и Фонд Сергея Притулы — собрали в 2025 году рекордные 105,87 млрд грн пожертвований. Это на 37% больше, чем за последние три года вместе взятые.

Несколько номеров в одном аккаунте

В мобильном приложении Новой почты запущена новая функция — мультиномер, позволяющая использовать несколько телефонных номеров в одном аккаунте. Теперь пользователи могут добавить три номера телефона и переключаться между ними без выхода из профиля или использования дополнительных устройств. По ссылке рассказываем, какие возможности получили пользователи и как использовать функцию.

Вывод азартных игр из тени

В Минцифры обнародовали два законопроекта, которые могут установить государственный контроль на рынке азартных игр. Первый законопроект предусматривает введение постоянного цифрового контроля и четких правил для организаторов и игроков. Второй законопроект предлагает изменить систему налогообложения в сфере азартных игр.

Комиссия за размещение рекламы

Компания Meta планирует ввести новые комиссии на размещение, которые будут применяться к рекламе, отображаемой в отдельных юрисдикциях. Размер комиссии зависит не от места регистрации компании, а от того, где находится аудитория, и в каких странах показываются рекламные объявления.

Будет ли доллар по 50 грн

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой пояснил , что нынешняя динамика курса происходит на фоне сложной внешней экономической среды. По его словам, несмотря на ряд факторов — от нестабильности цен на нефть до ситуации с изъятием венгерскими властями средств из украинских инкассаторских автомобилей — украинский валютный рынок не демонстрирует признаков резкой дестабилизации.

Отметим, что сегодня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9.33 повысился по сравнению с 11 марта на 24,89 коп. Он составил 44,4425 грн за доллар, курс покупки — на 17,83 коп. до 43,7783 грн/доллар.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.