День финансов: исторический Украинский договор, цены на квартиры, ставки по кредитам и депозитам — Finance.ua

День финансов: исторический Украинский договор, цены на квартиры, ставки по кредитам и депозитам Сегодня 17:45

Пятница, 12 июля. Когда ситуация в энергосистеме улучшится и могут ли 17-летние получить штрафы за необновление данных.

Исторический Украинский договор. На полях саммита НАТО в Вашингтоне На полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан исторический Украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности. Договор был принят, чтобы засвидетельствовать, что если россия снова нападет на Украину после завершения войны, подписанты поддержат наше государство.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета американской военной помощи. Это уже восьмой пакет, одобренный Байденом с конца апреля.

Ставки по кредитам и депозитам. По данным НБУ, в июне 2024 года средние процентные ставки банков по По данным НБУ, в июне 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем месяц назад. Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,1% годовых. Ставки упали на 0,5 п.п.

Цены на квартиры. Аналитики Dim. ria сообщили, что в июне средняя Аналитики Dim. ria сообщили, что в июне средняя цена за квадратный метр в новостройке в гривне в Украине выросла на 1,3%. На вторичном рынке средняя стоимость продажи однокомнатной квартиры в большинстве своем росла в течение последнего года. Лидером по стоимости аренды квартиры , как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.

Валютная нестабильность. В течение месяца гривна потеряла 61 копейку относительно доллара США. Хотя эксперты прогнозируют, что июль будет спокойным, однако потом ситуация изменится не в пользу национальной валюты, В течение месяца гривна потеряла 61 копейку относительно доллара США. Хотя эксперты прогнозируют, что июль будет спокойным, однако потом ситуация изменится не в пользу национальной валюты, прогнозируют эксперты.

Эффект от детенизации. Нардеп Даниил Гетманцев Нардеп Даниил Гетманцев говорит , что потенциальное влияние детенизации на ежегодные бюджетные поступления — 500 млрд гривен. Но одним ударом с проблемой тенизации украинской экономики не справиться. Так что на первом этапе реально может идти речь о пополнении бюджета дополнительно на 80 млрд грн ежегодно.

массовом закрытии бизнесов. Он подчеркнул, что общее количество ФЛП и компаний в Украине все же увеличивается. За первую половину 2024 года закрылось 92 тыс. ФЛП, а открылось новых 148,5 тыс. ФЛП. Также Гетманцев отреагировал на информацию о. Он подчеркнул, что общее количество ФЛП и компаний в Украине все же увеличивается. За первую половину 2024 года закрылось 92 тыс. ФЛП, а открылось новых 148,5 тыс. ФЛП.

Воинский учет для 17-летних. Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, могут получить повестки от ТЦК и штрафы, если они еще не встали на воинский учет.

Рынок труда во время войны. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что продолжение войны продолжает генерировать основные риски для функционирования бизнеса. Весомая часть из них касается рынка труда. По его словам, в ближайшее время парламент рассмотрит некоторые инициативы по мобилизации рабочей силы.

Метро на Виноградарь. Группа компаний «Автострада» Группа компаний «Автострада» признана победителем процедуры закупки по строительству метро на Виноградарь в Киеве. Параллельно с документальной работой компания планирует в ближайшие месяцы начать само строительство метро на Виноградарь.

Ситуация в энергосистеме. Член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль Член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила , что на некоторых электростанциях было до 20 ударов рф. Украина потеряла почти всю маневровую генерацию.

ситуация начнет улучшаться. В то же время председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий утверждает , что когда жара спадет (это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также вскоре будет некоторое увеличение доступной генерации в энергосистеме —

тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться до апреля 2025 года. Со своей стороны в Минэнерго заверили , чтоне будут пересматриваться до апреля 2025 года.

Кешбэк на украинское. В конце февраля 2024 года стало известно, что правительство работает над программой стимулирования отечественного производства и потребления, которую назвали очень амбициозно: «Сделано в Украине». В новой статье расскажем, что это за программа и есть ли у нее будущее:

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