День финансов: исторический Украинский договор, цены на квартиры, ставки по кредитам и депозитам — Finance.ua

День финансов: исторический Украинский договор, цены на квартиры, ставки по кредитам и депозитам
Пятница, 12 июля. Когда ситуация в энергосистеме улучшится и могут ли 17-летние получить штрафы за необновление данных.
Исторический Украинский договор. На полях саммита НАТО в Вашингтоне был подписан исторический Украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности. Договор был принят, чтобы засвидетельствовать, что если россия снова нападет на Украину после завершения войны, подписанты поддержат наше государство.
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета американской военной помощи. Это уже восьмой пакет, одобренный Байденом с конца апреля.
Ставки по кредитам и депозитам. По данным НБУ, в июне 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,2 п.п. ниже, чем месяц назад. Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 34,1% годовых. Ставки упали на 0,5 п.п.
Цены на квартиры. Аналитики Dim. ria сообщили, что в июне средняя цена за квадратный метр в новостройке в гривне в Украине выросла на 1,3%. На вторичном рынке средняя стоимость продажи однокомнатной квартиры в большинстве своем росла в течение последнего года. Лидером по стоимости аренды квартиры, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.
Валютная нестабильность. В течение месяца гривна потеряла 61 копейку относительно доллара США. Хотя эксперты прогнозируют, что июль будет спокойным, однако потом ситуация изменится не в пользу национальной валюты, прогнозируют эксперты.
Эффект от детенизации. Нардеп Даниил Гетманцев говорит, что потенциальное влияние детенизации на ежегодные бюджетные поступления — 500 млрд гривен. Но одним ударом с проблемой тенизации украинской экономики не справиться. Так что на первом этапе реально может идти речь о пополнении бюджета дополнительно на 80 млрд грн ежегодно.
Также Гетманцев отреагировал на информацию о массовом закрытии бизнесов. Он подчеркнул, что общее количество ФЛП и компаний в Украине все же увеличивается. За первую половину 2024 года закрылось 92 тыс. ФЛП, а открылось новых 148,5 тыс. ФЛП.
Воинский учет для 17-летних. Молодые люди, которым исполнилось 17 лет, могут получить повестки от ТЦК и штрафы, если они еще не встали на воинский учет.
Рынок труда во время войны. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что продолжение войны продолжает генерировать основные риски для функционирования бизнеса. Весомая часть из них касается рынка труда. По его словам, в ближайшее время парламент рассмотрит некоторые инициативы по мобилизации рабочей силы.
Метро на Виноградарь. Группа компаний «Автострада» признана победителем процедуры закупки по строительству метро на Виноградарь в Киеве. Параллельно с документальной работой компания планирует в ближайшие месяцы начать само строительство метро на Виноградарь.
Ситуация в энергосистеме. Член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, что на некоторых электростанциях было до 20 ударов рф. Украина потеряла почти всю маневровую генерацию.
В то же время председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий утверждает, что когда жара спадет (это будет происходить ближе к 20-м числам июля) и также вскоре будет некоторое увеличение доступной генерации в энергосистеме — ситуация начнет улучшаться.
Со своей стороны в Минэнерго заверили, что тарифы на электроэнергию не будут пересматриваться до апреля 2025 года.
Кешбэк на украинское. В конце февраля 2024 года стало известно, что правительство работает над программой стимулирования отечественного производства и потребления, которую назвали очень амбициозно: «Сделано в Украине». В новой статье расскажем, что это за программа и есть ли у нее будущее:
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