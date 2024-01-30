День финансов: индекс восприятия коррупции, курсовые угрозы для гривны, рекордный госдолг — Finance.ua

День финансов: индекс восприятия коррупции, курсовые угрозы для гривны, рекордный госдолг Сегодня 17:50

Во вторник, 30 января, мы исследовали все о самолете, из-за которого так часто объявляют тревоги. Что это за самолет, история его появления, максимальная скорость и чем он опасен — об этом говорится в новой статье:

Госдолг в 2023 году увеличился до рекордных $145,3 млрд. Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,2%, или на 4,49 млрд долларов, а за год он увеличился на 30,4%, или на 33,87 млрд долларов до рекордных 145,32 млрд долларов.

При этом Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал, что наибольшее влияние на рост задолженности в 2023 году оказало получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС на сумму 18 млрд евро, что обусловило 55% всего роста госдолга в гривневом эквиваленте и 61% - в валютном.

А бывший глава Верховной Рады, глава межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков сообщил, что в государственном бюджете на 2024 год кредиты и долги Украины будут составлять почти 100% ВВП.

Передача Украине доходов от замороженных активов рф. В понедельник, 29 января, послы Европейского союза В понедельник, 29 января, послы Европейского союза поддержали предложение использовать доходы от замороженных активов рф на помощь Украине. По данным украинского Министерства иностранных дел, в общей сложности замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении страны.

Индекс восприятия коррупции. Украина стала одной из 17 стран в нынешнем СРІ, которые продемонстрировали свой Украина стала одной из 17 стран в нынешнем СРІ, которые продемонстрировали свой лучший показатель за все время. 36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран.

Кстати, в Киеве будут судить директора строительной компании, которая завладела почти 3 млн грн из госбюджета столицы.

а жительницу Львова, которая обманула более 60 человек, взяв оплату за проживание в несуществующих домиках под Буковелем, задержали в Хмельницком.



Расширение программы «єОселя». Программа доступного кредитования от єОселяПрограмма доступного кредитования от государства «єОселя» масштабируется. Теперь украинцы смогут приобрести по программе не только квартиры, но и частные дома, дуплексы и таунхаусы.

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Ремонт тоннеля между «Демеевской» и «Лыбидской». Работы по восстановлению перегонного тоннеля между станциями столичного метро «Демеевская» и «Лыбидская» ведутся Работы по восстановлению перегонного тоннеля между станциями столичного метро «Демеевская» и «Лыбидская» ведутся круглосуточно . Завершить их планируется осенью 2024 года.

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В Украине упростили определение семьи военного для получения денежного довольствия или пособия.

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