День финансов: «дружеская банка»: monobank, кто заплатил больше всего налогов с IT-компаний, льготный грант для производителей дронов — Finance.ua

День финансов: «дружеская банка»: monobank, кто заплатил больше всего налогов с IT-компаний, льготный грант для производителей дронов Сегодня 17:45

В пятницу, 10 мая, в новой статье мы исследовали увеличенные штрафы, «заочные решения» и административное задержание относительно нового закона о мобилизации:

Блокировка счетов уклонистов. В Украине могут начать блокировать счета и арестовывать имущество уклоняющихся от мобилизации людей. Это может быть реализовано через административное судопроизводство. Об этом В Украине могут начать блокировать счета и арестовывать имущество уклоняющихся от мобилизации людей. Это может быть реализовано через административное судопроизводство. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

При этом правительство изменило порядок бронирования от мобилизации на предприятиях.

Дополнительно 70 тысяч для военных. Дополнительные выплаты в размере 70 тысяч гривен начнут перечисляться военным, суммарно в течение 30 дней несшим службу на передовой, после получения Министерством обороны соответствующих данных от воинских частей. Об этом Дополнительные выплаты в размере 70 тысяч гривен начнут перечисляться военным, суммарно в течение 30 дней несшим службу на передовой, после получения Министерством обороны соответствующих данных от воинских частей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина и ЕС договорились продолжить временную защиту. Украина и Европейская комиссия договорились, что статус временной защиты для украинцев в ЕС будет пересматриваться, когда улучшится ситуация безопасности, однако сейчас условий для этого нет. Об этом Украина и Европейская комиссия договорились, что статус временной защиты для украинцев в ЕС будет пересматриваться, когда улучшится ситуация безопасности, однако сейчас условий для этого нет. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время Международного саммита городов и регионов.

Пять стран ЕС договорились ужесточить контроль за соблюдением санкций против россии.

Германия выделяет 45 миллионов евро для восстановления инфраструктуры Укрэнерго.

А на границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов.

Тарифы на свет. Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что Кабмин размышляет над Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. Этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

«Дружеская банка»: monobank. Мобильный банк monobank создал новую функцию «Дружеский сбор». Она упростит процесс организации коллективных донатов. Об этом Мобильный банк monobank создал новую функцию «Дружеский сбор». Она упростит процесс организации коллективных донатов. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский: «В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеские сборы: это когда много людей собирают вместе, каждый на свою Банку, чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Отныне это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую Банку с собственным прогрессом».

НБУ выпустил памятную монету ко Дню Европы. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с Послом ЕС в Украине, Председателем Представительства ЕС в Украине Катариной Матерновой презентовали Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с Послом ЕС в Украине, Председателем Представительства ЕС в Украине Катариной Матерновой презентовали памятную монету «День Европы».

Гривневые депозиты. По прогнозам, до конца мая По прогнозам, до конца мая депозитные ставки составят от 12% до 12,5% годовых. Но популярность депозитов остается стабильной благодаря относительно высокой чистой прибыли по сравнению с инфляцией.

Где хранятся деньги украинцев? По сообщению Фонда гарантирования вкладов, на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ По сообщению Фонда гарантирования вкладов, на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов. В гривне — 57,9 млн вкладов на 789 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 439 млрд гривен.

Кто заплатил больше всего налогов среди IT-компаний. В марте и апреле 2024 года IT-компании закончили процесс подачи деклараций. Оказалось, что в 2023 году они уплатили налог на общую сумму 20,8 млрд грн — В марте и апреле 2024 года IT-компании закончили процесс подачи деклараций. Оказалось, что в 2023 году они уплатили налог на общую сумму 20,8 млрд грн — это на 17,4% больше, чем в 2022 году.

Увеличение вакансий и дефицит кадров. Рынок труда восстанавливается стремительными темпами, а количество вакансий уже превышает довоенные показатели. Об этом свидетельствуют Рынок труда восстанавливается стремительными темпами, а количество вакансий уже превышает довоенные показатели. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского рынка труда в 2024 году, которое провели аналитики robota.ua.

Как производителям дронов получить льготный грант. Украинские производители дронов могут получить льготный грант от государства. Об этом Украинские производители дронов могут получить льготный грант от государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. Для получения грантов от государства по программе «Переработка» производители беспилотных летательных аппаратов должны воспользоваться теми же стандартными для всех участников программы механизмами подачи заявок.

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