День финансов: «дружеская банка»: monobank, кто заплатил больше всего налогов с IT-компаний, льготный грант для производителей дронов — Finance.ua

День финансов: «дружеская банка»: monobank, кто заплатил больше всего налогов с IT-компаний, льготный грант для производителей дронов
В пятницу, 10 мая, в новой статье мы исследовали увеличенные штрафы, «заочные решения» и административное задержание относительно нового закона о мобилизации:
Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы
Блокировка счетов уклонистов. В Украине могут начать блокировать счета и арестовывать имущество уклоняющихся от мобилизации людей. Это может быть реализовано через административное судопроизводство. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.
- При этом правительство изменило порядок бронирования от мобилизации на предприятиях.
Дополнительно 70 тысяч для военных. Дополнительные выплаты в размере 70 тысяч гривен начнут перечисляться военным, суммарно в течение 30 дней несшим службу на передовой, после получения Министерством обороны соответствующих данных от воинских частей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина и ЕС договорились продолжить временную защиту. Украина и Европейская комиссия договорились, что статус временной защиты для украинцев в ЕС будет пересматриваться, когда улучшится ситуация безопасности, однако сейчас условий для этого нет. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время Международного саммита городов и регионов.
- Пять стран ЕС договорились ужесточить контроль за соблюдением санкций против россии.
- Германия выделяет 45 миллионов евро для восстановления инфраструктуры Укрэнерго.
- А на границе с Румынией запускают электронную очередь для автобусов.
Тарифы на свет. Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. Этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.
«Дружеская банка»: monobank. Мобильный банк monobank создал новую функцию «Дружеский сбор». Она упростит процесс организации коллективных донатов. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский: «В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеские сборы: это когда много людей собирают вместе, каждый на свою Банку, чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Отныне это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую Банку с собственным прогрессом».
НБУ выпустил памятную монету ко Дню Европы. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный совместно с Послом ЕС в Украине, Председателем Представительства ЕС в Украине Катариной Матерновой презентовали памятную монету «День Европы».
Гривневые депозиты. По прогнозам, до конца мая депозитные ставки составят от 12% до 12,5% годовых. Но популярность депозитов остается стабильной благодаря относительно высокой чистой прибыли по сравнению с инфляцией.
Где хранятся деньги украинцев? По сообщению Фонда гарантирования вкладов, на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов. В гривне — 57,9 млн вкладов на 789 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 439 млрд гривен.
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Кто заплатил больше всего налогов среди IT-компаний. В марте и апреле 2024 года IT-компании закончили процесс подачи деклараций. Оказалось, что в 2023 году они уплатили налог на общую сумму 20,8 млрд грн — это на 17,4% больше, чем в 2022 году.
Увеличение вакансий и дефицит кадров. Рынок труда восстанавливается стремительными темпами, а количество вакансий уже превышает довоенные показатели. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского рынка труда в 2024 году, которое провели аналитики robota.ua.
Как производителям дронов получить льготный грант. Украинские производители дронов могут получить льготный грант от государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. Для получения грантов от государства по программе «Переработка» производители беспилотных летательных аппаратов должны воспользоваться теми же стандартными для всех участников программы механизмами подачи заявок.
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