НБУ випустив пам’ятну монету до Дня Європи (фото) — Finance.ua
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НБУ випустив пам’ятну монету до Дня Європи (фото)

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НБУ випустив пам’ятну монету до Дня Європи (фото)
НБУ випустив пам’ятну монету до Дня Європи (фото), Фото: bank.gov.ua
Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з Послом ЄС в Україні, Головою Представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету «День Європи».
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
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«Загальний обсяг фінансової допомоги, яку отримала Україна від ЄС з моменту повномасштабного вторгнення, становить 98 млрд євро. Важливі цифри, які роблять нас сильнішими», — зазначив голова НБУ.

Дизайн монети

Пам’ятна монета «День Європи» має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Її дизайн створила художниця Наталія Фандікова.
На аверсі монети по центру розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від нього — офіційне гасло Європейського Союзу: «Єдність у різноманітті» (угорі півколом). Праворуч — квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру української держави.
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Дві літери «U» є, ніби одним цілим, формуючи образ нового життя, що проростає під егідою Європейського Союзу.
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Нижче зображено напис День Європи / Europe Day, навколо якого — дванадцять зірок так само, як і на прапорі ЄС, що символізує єдність, цілісність і гармонію народів Європи.

Реалізація монети

Придбати пам’ятну монету «День Європи» можна буде з 09 травня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. У перший день продажу в інтернет-магазині доступні 25 000 шт.
Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua
Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
Тираж монети — до 50 000 шт.
Нагадаємо, 26 квітня, у 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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