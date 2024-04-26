НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний» — Finance.ua

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний» Сьогодні 10:45

НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний», Фото: НБУ

У п’ятницю, 26 квітня, у 38-му річницю Чорнобильської катастрофи, Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як виглядає монета

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі - пташенята в гнізді.

На аверсі - в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Номінал пам’ятної монети — 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж — 40 000 шт. (у тому числі 20 000 шт. у сувенірному пакованні).

Як придбати монету

Придбати її можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) — у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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Нагадаємо, раніше Нацбанк 1 березня ввів в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя». Пам’ятна монета «Батьківське щастя» виготовлена з нейзильберу і має номінал 5 гривень. Тираж монети — до 100 тис. штук (у сувенірній упаковці).

Також у січні У Національному банку відбулася презентація нової пам’ятної монети «Управління державної охорони України». На аверсі пам’ятної монети «Управління державної охорони України» на дзеркальному тлі розміщено емблему Управління державної охорони України, на матовому тлі - його девіз: державі. народові. закону.

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