На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів — Finance.ua

На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів
Без черг на кордоні з Румунією: пасажирським перевізникам буде доступна можливість обирати час перетину кордону.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги єЧерга міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобусу.
Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.
З 10 травня послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стане доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме: «Дякове — Халмеу», «Красноїльск — Вікову де Сус», «Дяківці - Раковець», «Орлівка — Ісакча».
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Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом» для вказаних пунктів пропуску починається з 10 травня о 12:00. Безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.
«Наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску із 29. Це значить, що пасажири більше не проводитимуть години в очікуванні перед пунктом пропуску. Це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень, яку проводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, щоб у результаті пасажир зміг отримувати дійсно якісні послуги», —
підкреслив Олександр Кубраков.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, з 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою.
- Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» з Польщею.
- Загалом, за час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів. На першому етапі запровадження послуги ключова мета реєстрації всіх автобусів в системі єЧерга — верифікація виконання міжнародних маршрутів та аналіз навантаження на кордон для того, щоб згодом дати кожному автобусу можливість перетина кордону відповідно до розкладу руху та без черг.
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