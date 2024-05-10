На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів — Finance.ua
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На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів

Казна та Політика
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На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів
На кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів
Без черг на кордоні з Румунією: пасажирським перевізникам буде доступна можливість обирати час перетину кордону.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Пасажири автобусів, що їдуть через кордон з Румунією, зможуть вчасно перетинати кордон без черг. Для цього у рамках послуги єЧерга міжнародні перевізники зможуть обирати час перетину кордону для автобусу.
Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні маршрути.
З 10 травня послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стане доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією. А саме: «Дякове — Халмеу», «Красноїльск — Вікову де Сус», «Дяківці - Раковець», «Орлівка — Ісакча».

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Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом» для вказаних пунктів пропуску починається з 10 травня о 12:00. Безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.
«Наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску із 29. Це значить, що пасажири більше не проводитимуть години в очікуванні перед пунктом пропуску. Це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень, яку проводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, щоб у результаті пасажир зміг отримувати дійсно якісні послуги», —
підкреслив Олександр Кубраков.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, з 25 квітня можливість обирати час перетину кордону доступна на 10 пунктах пропуску з Молдовою.
  • Окрім цього, без черг відбувається перетин кордону на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» з Польщею.
  • Загалом, за час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів. На першому етапі запровадження послуги ключова мета реєстрації всіх автобусів в системі єЧерга — верифікація виконання міжнародних маршрутів та аналіз навантаження на кордон для того, щоб згодом дати кожному автобусу можливість перетина кордону відповідно до розкладу руху та без черг.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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