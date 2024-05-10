«Дружня банка»: monobank запускає нову функцію для колективних зборів — Finance.ua

«Дружня банка»: monobank запускає нову функцію для колективних зборів
Мобільний банк monobank створив нову функцію «Дружні збори». Вона спростить процес організації колективних донатів.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.
«Останнім часом у соцмережах ви могли бачити дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою Банку, щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню Банку з власним прогресом», — написав Гороховський.
Як працює послуга:
- Організатор збору створює Банку.
- Ви переходите за посиланням і натискаєте «Доєднатись до збору».
- Постім встановлюєте ціль і шерите власне посилання на збір.
- Гроші поступають одразу в Банку організатора, а ви бачите власний прогрес збору.
«Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі», — додав банкір.
Нагадаємо, раніше monobank розширив можливості банок. За час роботи «Банок» від monobank було зібрано майже 50 млрд грн.
У сервісі накопичення від monobank «Банка» з’явилися три нові функції: шейрінг у сторіз Instagram, віджети та спільні збори.
Також у квітні застосунок monobank отримав новий дизайн.
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