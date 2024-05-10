«Дружня банка»: monobank запускає нову функцію для колективних зборів — Finance.ua

«Дружня банка»: monobank запускає нову функцію для колективних зборів Сьогодні 13:04 — Фінтех і Картки

Мобільний банк monobank створив нову функцію «Дружні збори». Вона спростить процес організації колективних донатів.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.

«Останнім часом у соцмережах ви могли бачити дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою Банку, щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню Банку з власним прогресом», — написав Гороховський.

Як працює послуга:

Організатор збору створює Банку. Ви переходите за посиланням і натискаєте «Доєднатись до збору». Постім встановлюєте ціль і шерите власне посилання на збір. Гроші поступають одразу в Банку організатора, а ви бачите власний прогрес збору.

«Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі», — додав банкір.

Нагадаємо, раніше monobank розширив можливості банок. За час роботи «Банок» від monobank було зібрано майже 50 млрд грн.

У сервісі накопичення від monobank «Банка» з’явилися три нові функції: шейрінг у сторіз Instagram, віджети та спільні збори.

Також у квітні застосунок monobank отримав новий дизайн

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.