«Дружня банка»: monobank запускає нову функцію для колективних зборів — Finance.ua
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«Дружня банка»: monobank запускає нову функцію для колективних зборів

Фінтех і Картки
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Мобільний банк monobank створив нову функцію «Дружні збори». Вона спростить процес організації колективних донатів.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в Telegram.
«Останнім часом у соцмережах ви могли бачити дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою Банку, щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню Банку з власним прогресом», — написав Гороховський.

Як працює послуга:

  1. Організатор збору створює Банку.
  2. Ви переходите за посиланням і натискаєте «Доєднатись до збору».
  3. Постім встановлюєте ціль і шерите власне посилання на збір.
  4. Гроші поступають одразу в Банку організатора, а ви бачите власний прогрес збору.
«Дружня банка»: monobank запускає нову функцію для колективних зборів
«Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі», — додав банкір.
Нагадаємо, раніше monobank розширив можливості банок. За час роботи «Банок» від monobank було зібрано майже 50 млрд грн.
У сервісі накопичення від monobank «Банка» з’явилися три нові функції: шейрінг у сторіз Instagram, віджети та спільні збори.
Також у квітні застосунок monobank отримав новий дизайн.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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