IBAN та збереження чужих зборів: monobank розширив можливості банок — Finance.ua

IBAN та збереження чужих зборів: monobank розширив можливості банок Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

IBAN та збереження чужих зборів: monobank розширив можливості банок

За час роботи «Банок» від monobank було зібрано майже 50 млрд грн. Очевидно, що цей інструмент користується популярністю серед українців, тож mono вирішив розширити його можливості.

Про це у написав співзасновник банку Олег Гороховський.

«Ми не припиняємо працювати над тим, щоб темпи ваших зборів не спадали», — зазначив Гороховський.

Тож для зручності додали ще такі функції:

Можливість зберігати чужі Банки до себе. Для цього треба перейти за посиланням в застосунок та натиснути прапорець. Це дозволить тримати усі цікаві банки під рукою, постійно моніторити процеси збору або вести homescreen-віджет та налаштовувати періодичні відрахування на вибрані збори.

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Для зручності юридичних осіб для банок додали IBAN. Тепер підприємці легше можуть долучитися до зборів, бо юрособи не можуть просто так закидати донати, їм треба реквізити. Якщо волонтер зареєстрований у реєстрі волонтерів, то підприємцям не потрібно буде платити податок. Найімовірніше, юрособа попросить вас написати офіційне запрошення приєднатися до збору, тому ви можете шаблон заяви забрати тут або запитати у служби підтримки.



Фонди зможуть відкривати багато зборів одночасно.

Пізніше з’явиться можливість прикріпляти звіт у банку після її розбиття — подивитися його можна буде за посиланням на розбиту банку. Можливо, функція з’явиться у наступному релізі, написав Гороховський.

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