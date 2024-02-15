monobank додав три нові функції до сервісу «Банка» — Finance.ua
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monobank додав три нові функції до сервісу «Банка»

Фінтех і Картки
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monobank додав три нові функції до сервісу «Банка»
monobank додав три нові функції до сервісу «Банка»
У сервісі накопичення від monobank «Банка» з’явилися три нові функції: шейрінг у сторіз Instagram, віджети та спільні збори.
Про це розповів співзасновник банку Михайло Рогальський.

Шерінг

Нова функція «шейрінг» надає можливість поширювати інформацію про банку в Instagram-сторіз, зокрема про цілі, прогрес і навіть швидкість донатів на годину.

Віджети

Розробили віджети для головного екрану. Тепер можна бачити прогрес збору, навіть не заходячи у застосунок.
Потрібно просто поставити віджет собі на головний екран. Можна навіть декілька, якщо декілька зборів.
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Ця функція протягом тижня з’явиться у всіх.

Спільні збори

Функція особливо актуальна для великих зборів. Можна створити маленькі банки в одній великій. Коли маленька наповнюється, вона передається до великого збору.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення українці задонатили на «Банки» в monobank 1 мільярд євро.
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Також monobank запустив «Бойові». Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а Бойові це вдячність за життя. При оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують цей сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран Бойових, де українці зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.
Раніше monobank створив новий інструмент для монетизації творчості — База від monobank. Завдяки цьому інструменту глядачі стримерів зможуть донатити і підписуватись на його ФОП.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
dev.ua
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