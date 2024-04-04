monobank оновив дизайн застосунку (відео) — Finance.ua

monobank оновив дизайн застосунку (відео) Сьогодні 11:02 — Фінтех і Картки

monobank оновив дизайн застосунку (відео)

Застосунок monobank отримав новий дизайн.

Про це повідомив співзасновник мобільного банку Олег Гороховський у Facebook.

«Запускаємо monobank 2.0 — редизайн застосунку monobank», — написав Гороховський.

За його словами, на старті в банку була лише одна картка, тому дизайн задумувався саме під неї.

«А зараз у нас уже й різні картки, і ФОПи, і ще багато всього в планах. Бо хочемо робити нові продукти. І бо не звикли стояти на місці», — додав банкір.

Що нового

«Тепер можна відкрити спільну виписку всіх-всіх ваших карток, просто свайпнувши вправо. І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами. І ще багато деталей, які краще відчути, ніж про них читати», — написав Гороховський.

Як перейти на новий дизайн

У фінустанові вирішили дати користувачам вибір, коли саме оновлювати дизайн, тому в розділі «Ще» з’явилася відповідна кнопка. Проте можна перейти й назад до старого дизайну у тому ж самому розділі.

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«Але всі нові речі будемо в подальшому робити лише в новому дизайні», — наголосив Гороховський.

Нагадаємо, під час FinAwards, який відбувся 29 березня в Києві, визначили переможця у номінації «Найкращий мобільний банк». Перемогу та звання найкращого мобільного банку отримав додаток від monobank | Universal Bank.

Довідка Finance.ua:

monobank запустив «Бойові». Це як чайові, тільки чайові це вдячність за сервіс, а Бойові це вдячність за життя. При оплаті рахунку по QR-коду в закладах, які активують цей сервіс, після екрана чайових зʼявиться новий екран Бойових, де українці зможуть віддячити за захист, а гроші будуть використані на прямі потреби війська.

раніше monobank створив новий інструмент для монетизації творчості — База від monobank. Завдяки цьому інструменту глядачі стримерів зможуть донатити і підписуватись на його ФОП.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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